Tennis : Alcaraz encore blessé, il reçoit un avertissement

Numéro 3 mondial au moment de démarrer cette saison sur terre battue, Carlos Alcaraz n'a toujours pas mis les pieds sur l'ocre en compétition. L'Espagnol repousse son retour après avoir ressenti une gêne à l'avant-bras droit avant Monte-Carlo, le contraignant à déclarer forfait pour le tournoi de la principauté et pour Barcelone. Sa participation pour Madrid étant en danger, il a reçu un petit avertissement par rapport aux derniers mois passés sur le circuit.

A l'aube de fêter son 21ème anniversaire, Carlos Alcaraz est devenu rapidement une référence sur le circuit ATP mais il a souvent été freiné dans sa progression par son corps. C'est encore le cas avec cette petite alerte qui pourrait se prolonger un peu plus. Bien aidé par son coach Juan Carlos Ferrero à qui il doit beaucoup, il sait qu'il doit encore faire des progrès notamment en termes de calendrier et d'efforts.

Une présence importante

Guidé vers les sommets grâce à Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz entretient une relation exceptionnelle avec l'ancien numéro 1 mondial. Les deux hommes partagent tout et quand il n'était pas présent aux côtés de son poulain, le jeune Espagnol a eu du mal à l'accepter. « La dernière partie de la saison a été difficile pour moi. Après la tournée américaine, je n’arrivais pas à garder mon enthousiasme » avoue Alcaraz, bien aidé par les mots de son coach.

Des efforts à ménager

Très actif sur le circuit lorsqu'il joue, Carlos Alcaraz ne recule devant rien et parfois, il en fait peut-être trop. « Juan Carlos est venu me dire que la saison ne se termine pas en septembre. C’est pour ce genre de choses que je l’ai à mes côtés, il me dit ce qu’il a à me dire » révèle l'Espagnol. Ces derniers temps, on a souvent reproché au numéro 3 mondial d'en faire trop lors des exhibitions notamment. Par exemple, le match joué face à Nadal début mars quelques jours seulement après son entorse à la cheville avait fait beaucoup parler.

Un retour plus long que prévu

En annonçant son forfait pour le tournoi de Barcelone lundi, Carlos Alcaraz a également mis en cause sa participation pour le Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol n'est pas sûr d'être prêt pour ce grand tournoi et cela lui fait beaucoup de peine. S'il venait à déclarer forfait pour ce tournoi, il prendrait beaucoup de retard en termes de repères sur terre battue et cela pourrait compter pour Roland-Garros.