Tennis : Alcaraz trop fragile, il fait une annonce inquiétante

Forfait à Monte-Carlo à cause d'une gêne au bras droit, Carlos Alcaraz doit également s'absenter du côté de Barcelone, alors qu'il figurait également dans le tableau. L'Espagnol commence à inquiéter alors qu'on se rapproche doucement du début du Masters 1000 de Madrid où il défendra également son titre. D'après ses propos lors de sa conférence de presse à Barcelone, il n'est pas encore à 100% et ne sait pas s'il pourra revenir tout de suite à la compétition.

De retour à un très haut niveau le mois dernier notamment à Indian Wells où il a gagné le titre, Carlos Alcaraz pouvait arriver sur terre battue avec une grande confiance. En maîtrise sur cette surface, l'Espagnol avait gagné de grands trophées l'année dernière. Mais son retour doit encore être repoussé et à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il sera en mesure de pouvoir se rendre à Madrid.

Une blessure à l'entraînement

Pour ses débuts sur terre battue, Carlos Alcaraz avait logiquement de démarrer son aventure à Monte-Carlo mais lors de sa première séance d'entraînement, il a ressenti une gêne. « Comme vous le savez tous, je ne pourrai pas jouer ici à Barcelone, mais je voulais venir l’expliquer avec mes propres mots ici en personne. Tout a commencé à Monte‐Carlo, lors de la première séance d’entraînement. Au bout d’une heure, j’ai ressenti une gêne assez importante à l’avant‐bras. Je suis rentré chez moi pour voir si, avec de la récupération, de la patience et quelques jours de repos, je pouvais jouer Barcelone » a-t-il expliqué lundi dans une conférence de presse où il a refusé les questions.

Une gêne trop importante ?

Avec le temps, on pensait que cette petite alerte physique n'aurait pas un si gros impact. Malheureusement, ce forfait à Barcelone est inquiétant d'autant plus que sa conférence de presse laisse le doute. « Le samedi matin, j’ai passé un test dont j’ai tiré des images plutôt positives, ce qui m’a donné de l’espoir pour ce tournoi, mais pour nous, l’épreuve de vérité s’est déroulée le dimanche. C’était le premier jour où je frappais mon coup droit depuis Monte Carlo… Et cela ne s’est pas passé comme prévu. J’ai de nouveau remarqué la même chose, chaque fois que j’augmentais l’intensité de mon coup droit, je voyais que je ressentais de plus en plus de gêne » poursuit Alcaraz.

Forfait à Madrid ?