Tennis : La liste des inscrits à Roland-Garros dévoilée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, les enjeux étaient très grands pour tous les joueurs du circuit ATP. En effet, comme d'habitude, la liste des joueurs qui participeront à un tournoi est dévoilée six semaines avant le début de la compétition. Mardi, c'est Roland-Garros qui a donc révélé les joueurs directement admis dans le grand tableau pour le moment en attendant bien sûr la liste complète après les éventuels forfaits. Parmi eux, ils sont 10 Français à tenter leur chance pour le moment.

Pour pouvoir participer à un tournoi du Grand Chelem, il faut faire partie du top 100 à peu près pour en être assuré. C'était l'enjeu de beaucoup de joueurs la semaine dernière sur le circuit Challenger surtout pour déterminer les dernières places. Pour rappel, il y a 128 places dans le tableau de Roland-Garros. 8 sont déjà réservées aux invités, 16 aux qualifiés et les 104 meilleurs au moment de la publication du classement de cette semaine ont déjà leur place.

Un cut à 99

Comme très souvent, le "cut" pour l'admission des joueurs en Grand Chelem varie très souvent avec les forfaits et les joueurs qui utilisent leur classement protégé. Cette année, il est fixé au rang 99, celui de Luca Van Assche, dernier rentrant officiel dans le grand tableau. Ainsi, cela veut dire que cinq joueurs utilisent leur classement protégé : Rafael Nadal bien sûr, mais aussi Marin Cilic, Denis Shapovalov, Kei Nishikori et Soon-woo Kwon. Ce n'est donc pas une surprise de retrouver l'homme aux 14 trophées Porte d'Auteuil, lui qui a fait son retour à la compétition à Barcelone. En attendant de potentiels forfaits, c'est David Goffin le premier remplaçant, suivi par Dominic Thiem cinq rangs plus tard par exemple.

Tennis : Tsitsipas de retour aux affaires, il se confie sur son rêve https://t.co/bWfQHv20z9 pic.twitter.com/IgCgkMD1j6 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

10 Français inscrits

Alors que la saison sur terre battue démarre à peine, il faut faire partie des meilleurs joueurs du monde pour avoir la chance de participer à Roland-Garros. Parmi eux, 10 Français ont la chance de faire partie de l'aventure. Luca Van Assche donc, mais aussi Ugo Humbert, Adrian Mannarino qui seront têtes de série assurément pour le moment. Gaël Monfils, Arthur Fils, Arthur Cazaux, Arthur Rinderknech, Constant Lestienne, Corentin Moutet et Hugo Gaston sont assurés de jouer à Paris également sauf forfait.

Un statut chassé

Si l'on connaît tous les joueurs qui seront à Roland-Garros pour l'instant, les têtes de série peuvent encore changer jusqu'à la fin du tournoi de Rome. En effet, on pourrait avoir d'autres Français qui héritent de ce statut si les prochaines semaines se passent bien. A l'heure actuelle, Ugo Humbert et Adrian Mannarino sont assurés de garder leur statut et Arthur Fils et Gaël Monfils, tous les deux dans le top 40, sont très proches du top 32, synonyme de tête de série en Grand Chelem.