Tennis : Incroyable, il s'attaque à Federer et Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas une grande figure du tennis mondial, l'Argentin Marco Trungelliti est tout de même réputé pour avoir donné l'alerte d'un scandale de paris truqués au sein de son pays. Aujourd'hui classé au-delà de la 200ème place mondiale, il a livré un discours étonnant récemment dans un média argentin où il met en opposition Novak Djokovic à Roger Federer et Rafael Nadal, semblant très remonté contre les deux derniers.

Depuis quelques mois, beaucoup de joueurs tentent de trouver une solution pour aider financièrement ceux qui sont classés plus modestement et qui en ont le plus besoin. Marco Trungelliti, qui n'a jamais réussi à intégrer au cours de sa carrière, connaît donc parfaitement les difficultés que peut rencontrer un joueur comme lui.

Un système à changer

Si l'ATP a annoncé il y a quelques semaines un nouveau programme pour venir en aide aux joueurs classés jusqu'à la 250ème place mondiale, les choses auraient dû changer il y a un moment déjà pour beaucoup. « Je dirais que le circuit fonctionne comme un système presque féodal d’il y a 200 ans, avec 2% qui vivaient comme des riches et le reste qui mourait ; c’est la même chose. Parce que le joueur qui est en dehors du nombre 100 ne peut pas vivre. Celui qui me fait le plus mal, c’est évidemment Federer. Parce qu’avec le poids et le charisme qu’il a, s’il voulait vraiment changer les choses, elles changeraient » déplore Trungelliti.

Tennis : Face au nouveau calendrier, des tournois vont disparaître ! https://t.co/rF0rPXJQoP pic.twitter.com/nikiTvFrlL — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Une situation difficile

Il est évident que les joueurs classés en dehors du top 100 ont souffert ces derniers temps en raison du manque d'argent. Pour Marco Trungelliti, les responsables se nomment entre autres Roger Federer et Rafael Nadal, deux figures qui auraient pu faire changer les choses avec leur poids. « Qu’on le veuille ou non, Federer et Nadal n’ont jamais rien dit. Qu’on le veuille ou non, ils sont complices du mauvais fonctionnement du système, car ils n’ont jamais voulu ouvrir la bouche et se battre pour les droits des joueurs. S’ils l’ont fait, c’était en interne, mais rien n’a changé. En tant que joueurs, ils peuvent être formidables, mais en tant qu’humains essayant d’améliorer le système en général, je pense qu’ils sont très médiocres » ajoute-t-il.

Djokovic au chevet des joueurs