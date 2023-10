Tennis : Djokovic au charbon pour la Serbie, il sera à la United Cup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit depuis sa victoire à l'US Open, Novak Djokovic s'est récemment expliqué sur ses ambitions pour la suite de sa saison et de sa carrière. Au-delà d'aller toujours plus loin dans les succès en Grand Chelem, le Serbe souhaite faire briller son pays en participant aux différentes compétitions par équipe. En effet, après la Coupe Davis le mois prochain, le numéro 1 mondial a déjà fait savoir qu'il sera présent pour la United Cup, cette nouvelle compétition qui lance le début de la saison.

Toujours désireux d'écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis, Novak Djokovic va avoir plusieurs occasions de briller avec la Serbie dans les mois à venir. Dans ses choix de calendrier, le numéro 1 mondial est optimiste : il veut jouer la Coupe Davis et la United Cup pour lancer l'année 2024. Pour rappel, la United Cup dans sa forme actuelle existe depuis 2023 et avait vu la victoire des Etats-Unis en janvier et rassemble les meilleures nations du tennis chez les hommes comme chez les femmes.

Nouvelle compétition à gagner

Désormais le plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic n'a pas encore le ventre plein. Le Serbe veut poursuivre son succès en participant à la prochaine édition de la United Cup. Il s'est inscrit à la dernière minute pour tenter d'aller chercher un nouveau titre avec la Serbie. Pour rappel, cette compétition se déroule en Australie avant le début de l'Open d'Australie. Quelques jours après avoir annoncé son souhait de remporter la Coupe Davis cette année, il veut également continuer sa série victorieuse.

Tennis : Iga Swiatek revancharde, elle est prête pour reprendre le trône https://t.co/66pdA1Q8LX pic.twitter.com/DAZOFmkCD8 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

La soif de vaincre

Alors qu'on pourrait penser qu'il se focaliserait seulement sur les grands rendez-vous pour continuer d'écrire les lignes de son palmarès, Novak Djokovic veut faire des efforts pour prouver qu'il est vraiment le plus fort. Pour tenter de réussir ses objectifs, le Serbe a d'ailleurs prévu de jouer le double lors du prochain Rolex Paris Masters avec son compatriote Miomir Kecmanovic. A noter qu'à ses côtés pour la United Cup, le jeune Hamad Medjedovic sera présent.

Beau démarrage pour une grande année ?

En jouant la United Cup pour démarrer l'année, Novak Djokovic a pour objectif de commencer l'année en se frottant déjà à quelques bons joueurs. Cette année, la compétition aura lieu du 29 décembre 2023 au 7 janvier 2024 et réunira 18 équipes qui s'affronteront à Perth et à Sydney. D'ailleurs, celle-ci offre également des points pour le classement ATP et WTA, un avantage de plus.