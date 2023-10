Tennis : Becker débarque avec Rune, il tente tout pour le Masters

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours accroché à sa huitième place à la Race, synonyme de qualification pour le Masters, Holger Rune n'arrive pas à engranger les victoires en ce moment. Gêné depuis plusieurs mois par une blessure au dos, le Danois de 20 ans a la chance de voir ses principaux adversaires échouer à le rattraper les uns après les autres, lui permettant de souffler légèrement avant les derniers rendez-vous de l'année. D'ailleurs, c'est avec un tout nouveau coach qu'il va tenter de se remettre la tête à l'endroit : Boris Becker.

Grand espoir du tennis mondial, Holger Rune a confirmé les attentes placées en lui à la toute fin de l'année 2022 en s'offrant le trophée du Rolex Paris Masters à la surprise générale au terme d'un parcours exceptionnel où il a battu 5 membres du top 10, dont Novak Djokovic en finale. Le Danois, déjà tout proche de se qualifier pour le tournoi des Maîtres, était bien parti pour le faire en 2023. Désormais, il lui faudra certainement un peu d'aide pour garder son ticket...

Des contacts réguliers

En disparaissant légèrement de la scène tennistique en 2022 après un séjour en prison au Royaume-Uni, Boris Becker n'aura pas mis longtemps à rebondir. Le champion allemand, ancien entraîneur de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, a révélé qu'il était en contact avec Holger Rune depuis un moment déjà. « Je peux confirmer que je suis l’entraîneur d’Holger Rune. Le fait qu’il me le propose me rend un peu fier. Mon calendrier le permet. Nous sommes en contact depuis longtemps et tout s’est très bien passé. J’ai toujours été intéressé par Holger, parce qu’il propose toujours beaucoup d’engagement et de tempérament sur un court de tennis » a déclaré Becker pour Eurosport Allemagne .

Tennis : Djokovic au charbon pour la Serbie, il sera à la United Cup https://t.co/36BTaQQiW5 pic.twitter.com/z27uJ2OouB — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Nouvelle association pour progresser

Perturbé par les guerres d'ego entre Patrick Mouratoglou et Lars Christensen, son coach, pendant l'été, Holger Rune semble très ravi d'accueillir Boris Becker dans son entourage. La nouvelle est tombée récemment après que les deux hommes ont partagé une séance d'entraînement la semaine dernière. « C’était une très bonne semaine d’entraînement. Je connais Boris depuis longtemps. Il suit beaucoup le tennis en général et il m’a écrit plusieurs fois. La grande différence, c’est qu’il peut ressentir ce que je ressens. Il ne peut pas se contenter de dire ce qu’il pense que je ressens, mais il peut le sentir parce qu’il a été lui‐même dans ces situations. C’est vraiment une bonne chose d’avoir quelqu’un expérimenté lui‐même ces situations » se réjouit le Danois.

A temps pour le Masters ?

En difficulté depuis des mois, Holger Rune est malheureusement encore tombé dès son entrée en lice à Stockholm cette semaine. Le Danois tient encore sa huitième place à la Race grâce aux défaites de ses adversaires mais il lui reste encore du temps. On remarque souvent qu'une nouvelle association entre un entraîneur et un joueur permet à ce dernier de retrouver le succès très rapidement. C'est ce qui attend celui devra défendre dans très peu de temps son titre au Rolex Paris Masters.