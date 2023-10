Tennis : Premier titre pour Shelton, bientôt dans le top 10 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande révélation de la saison 2023, Ben Shelton n'avait en effet pas terminé de nous étonner. Engagé au tournoi de Tokyo la semaine dernière, l'Américain a confirmé ses récents progrès en allant chercher son premier titre. Pour rappel, il est devenu professionnel à l'été 2022 après avoir réussi de grandes performances au niveau universitaire. Le voilà tout nouveau pensionnaire du top 15, avec des ambitions d'aller beaucoup plus loin.

A seulement 20 ans, Ben Shelton fait déjà des dégâts sur le circuit ATP. Le jeune Américain, fils de Bryan Shelton, ancien 55ème mondial, a répondu aux attentes en dehors des tournois du Grand Chelem. En effet, il avait crevé l'écran en atteignant les quarts de finale à l'Open d'Australie en début d'année pour son premier voyage en dehors de son pays avant de se hisser en demi-finales de l'US Open cet été.

Un vrai show à chaque match

« Je suis assez ennuyeux en dehors du terrain, je n’aime pas trop parler » déclare pourtant Ben Shelton par rapport à son caractère. Sur le court, c'est une toute autre histoire : l'Américain joue un tennis exceptionnel par moments et il a prouvé qu'il était capable de se sortir de situations difficiles. Formidable gaucher à la puissance hors du commun, Ben Shelton a dû batailler toute la semaine pour aller chercher son premier titre. Mené d'un set pour ses deux premiers matches, il était même tout proche de la défaite en demi-finales en étant mené 7/6 5/2 contre son compatriote Marcos Giron. Mais le voilà avec le trophée en main.

Une semaine nécessaire

En dehors de ses deux gros parcours en Australie et à l'US Open, Ben Shelton n'avait jamais réussi à enchaîner deux victoires dans le même tournoi ailleurs. L'Américain, en plein apprentissage, a galéré à mettre en place son jeu. Mais cette demi-finale en Grand Chelem, quelque chose a changé. A Shanghai, Shelton avait atteint les quarts de finale en battant Jannik Sinner notamment. A Tokyo, il a prouvé qu'il fallait compter sur lui à l'avenir. « J'ai fait des efforts récemment. Je voulais vraiment aller au bout d'une semaine, ne pas faire qu'une demi-finale. Je n'ai pas eu mon meilleur niveau toute cette semaine mais j'ai gagné cinq matches de suite » confie-t-il.

Surprise du Masters ?

Vainqueur d'un tournoi décimé parmi les têtes de série, Ben Shelton s'est replacé au classement et avec ce titre, il entre dans la conversation pour une potentielle place au Masters. L'Américain est désormais 14ème à la Race mais on ne va pas se le cacher : il faudrait un exploit pour réussir à arracher un ticket. Avec 2275 points, il est encore loin des 3110 de Holger Rune, 8ème, mais surtout il faudra vite enchaîner en voyageant à Vienne puisqu'il jouera son premier tour contre un certain Jannik Sinner...