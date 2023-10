Tennis : Faire 2 mètres, une barrière vers les sommets brisée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le circuit masculin a vu apparaître un nouveau type de profil parmi les meilleurs mondiaux. En effet, avec la génération Tsitsipas-Medvedev-Zverev, ils sont plusieurs à approcher les deux mètres et à pourtant être capables de se déplacer à la perfection comme s'ils étaient moins grands. Certains géants ont montré la voie en connaissant un réel succès sur le circuit, à l'image de John Isner qui vient tout juste d'arrêter sa carrière à 38 ans, mais ils s'appuient essentiellement sur leur service.

Les grands joueurs ont pour avantage évident d'avoir plus de facilité au service pour envoyer de grosses cartouches, il est vrai. Mais habituellement, ceux-ci sont adeptes de la filière courte et se retrouvent en difficulté une fois que l'échange est lancé. Pourtant, avec des joueurs comme Daniil Medvedev et Alexander Zverev, qui pointent tous les deux à 1m98, il semblerait qu'il soit possible de concilier à la fois service et filière du fond du court.

Des géants à l'aise sur leurs pattes

Plus on est grand, plus il est difficile de descendre sur ses jambes pour aller chercher les balles. Pourtant, avec Daniil Medvedev et Alexander Zverev, le déplacement n'est pas un problème vu la manière dont ils ont décidé de déployer leur tennis. Certes, ils sont sûrement moins costauds mais sont capables de se lancer dans des batailles de plusieurs heures. C'est vraiment eux qui ont débarqué sur le circuit avec ce profil atypique en le maîtrisant à la perfection. Derrière eux, d'autres répondent à peu près à ces critères : c'est le cas de Stéfanos Tsitsipas à 1m93 ou encore Taylor Fritz à 1m96. On dit pourtant que la taille parfaite pour un joueur de tennis se situe entre 1m85 et 1m90...

Zverev le plus complet

Interrogé récemment par Tennis Magazine sur le joueur qu'il considère le plus fort sur le court, Marc Rosset, ancien professionnel suisse, a désigné Alexander Zverev comme son chouchou. « Lorsqu’il joue de manière agressive à l’intérieur du court, il est de loin le joueur le plus dominant. S’il joue comme il l’a fait contre Nadal à Roland Garros, il peut dominer n’importe quel joueur. Il a battu Roger et Djokovic aux ATP Finals, il sert des missiles, il peut se déplacer sur la ligne de fond comme Djokovic et il peut accélérer la balle à tout moment. Il couvre le terrain comme Djokovic. C’est très drôle parce que si vous regardez Tsitsipas, Medvedev et Zverev – Zverev est celui qui se déplace le mieux pour sa taille et ensuite il y a son service » déclare-t-il.

Un profil bientôt dominateur ?

Le tennis a évolué avec son temps et il ne serait pas surprenant de voir le circuit masculin infesté de profils dans le genre. Même si Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner ne correspondent pas à cette description, Daniil Medvedev et Alexander Zverev entre autres ont montré la voie. Pour rappel, seul un joueur de plus de 2 mètres a réussi à se qualifier en finale d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open : le Sud-Africain Kevin Anderson.