Tennis : Shelton nouveau leader américain ?

Alexis Poch - Journaliste

Tout juste membre du top 20 à 20 ans, Ben Shelton est l'un des nouveaux visages de cette saison 2023. Professionnel depuis un peu plus d'un an, l'Américain a connu des débuts très particuliers puisqu'entre son quart de finale à l'Open d'Australie et sa demi-finale à l'US Open, il n'avait quasiment fait aucun bruit. Mais à Shanghai, il s'est peut-être vraiment révélé en parvenant à décrocher de belles victoires, faisant de lui un potentiel acteur principal dans les années à venir.

Alors qu'il a reçu de grands hommages de la part de légendes telles que Rod Laver récemment, lors de la Laver Cup notamment, Ben Shelton fait vraiment partie des jeunes pépites destinées à dominer le circuit. Avec son talent de gaucher et sa puissance extraordinaire, il peut clairement passer encore un cap dans les mois à venir.

Première victoire référence

Même s'il était présent lors des demi-finales de l'US Open il y a quelques semaines, Ben Shelton vient de valider la plus belle victoire de sa carrière en battant Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. L'Italien, tout récent 4ème mondial et vainqueur à Pékin la semaine précédente, dominait pourtant la rencontre au début avant de s'incliner au tie-break du troisième set. Pour Ben Shelton, c'est aussi un enchaînement de victoires pour la première fois de la saison en dehors d'un Grand Chelem.

Un cap franchi

Déjà considéré comme un joueur très talentueux capable d'attirer les foules, Ben Shelton est en train de passer un cap. Depuis l'année dernière, il apprenait beaucoup sur le circuit. Désormais, il est un joueur sur lequel il faudra compter. « Je ne sais pas quoi vous dire. Peut‐être que je suis accro à l’idée de jouer sur les grandes scènes. Je n’ai certainement pas eu une éducation normale dans le monde du tennis, ni une première année sur le circuit. C’est un peu à reculons, je découvre les choses au fur et à mesure. Je vais juste essayer de continuer à construire et à m’améliorer chaque semaine » a confié celui qui suit l'exemple de son père Bryan Shelton, ancien joueur.

Bientôt leader ?

Même s'il est déjà 20ème mondial, Ben Shelton reste seulement le 4ème meilleur joueur américain au classement. Mais avec ses capacités et sa précocité, il pourrait passer devant Taylor Fritz et Frances Tiafoe qui manquent encore de régularité au plus haut niveau et Tommy Paul qui n'a pas encore franchi le cap du top 10. En tout cas, il a été impressionnant le jour de ses 21 ans pour battre l'un des meilleurs joueurs du monde. En quarts de finale, c'est un autre Américain qui sera sur sa route, un certain Sebastian Korda, lui aussi fils d'un ancien joueur de tennis.