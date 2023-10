Tennis : Djokovic bientôt de retour, imbattable en fin de saison ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit depuis son magnifique titre à l'US Open, Novak Djokovic a souhaité prendre du repos avant d'attaquer les derniers grands tournois de la saison. Le Serbe, impressionnant à chaque fois qu'il entre sur le court, va aborder le Rolex Paris Masters et le Masters certainement dans la peau du favori. Son adversaire principal, Carlos Alcaraz, a déçu récemment et il sera intéressant de voir comment il va se comporter.

A quelques jours du dernier Masters 1000 de l'année, une certaine hiérarchie commence à se dessiner et beaucoup d'observateurs s'accordent pour dire que Novak Djokovic semble être le plus à même de se montrer efficace. Avec le forfait de Carlos Alcaraz à Bâle, le numéro 1 mondial est assuré d'avoir 500 points d'avance au classement sur l'Espagnol et au vu de la dynamique actuelle, il pourrait s'imposer largement.

Qui pour l'inquiéter ?

Reposé et plein de confiance, Novak Djokovic va arriver à Paris dans la peau d'un numéro 1 mondial serein. Malgré son absence lors de la tournée asiatique, il est quasiment assuré de terminer l'année sur le trône et peut espérer remporter de nouveaux trophées. « Je pense qu’il devrait être l’un des plus grands candidats si ce n’est le plus grand candidat pour gagner les deux Masters à Bercy et Turin. Il a tellement bien joué cette saison et a tellement confiance en lui que chaque fois qu’il va entrer sur le court, il sera presque imbattable » déclare Alex Corretja, consultant sur Eurosport .

Nouveau record en vue

Tenant du titre du Masters, Novak Djokovic arrivera à Turin dans la peau du grand favori pour une épreuve qu'il connaît si bien. En effet, en cas de nouvelle victoire en 2023, le Serbe remporterait un 7ème trophée dans le tournoi des Maîtres, synonyme de nouveau record. A l'heure actuelle, il partage ce record avec Roger Federer. On peut imaginer que ce tournoi fait partie de ses grands objectifs...

Alcaraz en perdition, grand boulevard

Assurément la plus grande menace pour Djokovic, Carlos Alcaraz pourrait connaître une sacrée désillusion. Depuis des mois, l'Espagnol a du mal à se faire plaisir sur le court et s'est peut-être mis une pression trop importante pour tenter de dépasser le Serbe au classement. Ce dernier devrait aisément passer la barre des 400 semaines sur le trône dans les semaines à venir.