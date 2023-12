Nadal-Djokovic : Il dénonce un scandale

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait faire son retour à la compétition. L'Espagnol s'alignera au tournoi de Brisbane, puis à l'Open d'Australie, son premier majeur depuis un an. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, et elle a ravi une grande partie des fans de tennis. Mais le traitement médiatique autour du retour du Majorquin a fait naître chez certains le début d'un scandale par rapport à Novak Djokovic.

En janvier 2023, Rafael Nadal était engagé à l'Open d'Australie. À ce moment-là, l'Espagnol ne savait pas encore qu'il allait être absent pendant presque un an. En effet, c'est lors du majeur australien que le gaucher s'est blessé, et qu'il a dû être écarté des terrains de longs mois par la suite. Mais le Majorquin voit enfin le bout du tunnel, il vient d'annoncer son retour à la compétition. Il reprendra d'abord au tournoi de Brisbane, puis à l'Open d'Australie.

Le retour de Nadal était très attendu

Les fans de Rafael Nadal, mais aussi les fans de tennis tout court craignaient de ne pas pouvoir revoir le champion sur les courts. Le mal était profond pour l'Espagnol, qui a dû prendre de longs mois pour se remettre au mieux, et s'offrir une dernière année sur le circuit. Le taureau de Manacor espère que son corps le laissera tranquille, et qu'il pourra même pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques de Paris.

«Ce n’est pas le Nadal d’avant»