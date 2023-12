Djokovic invincible ? Il donne le secret pour le battre

Jean de Teyssière

Holger Rune peut se targuer d'avoir un bilan plutôt positif face à Novak Djokovic. En cinq confrontations, le Danois l'a battu à deux reprises et connaît donc la recette pour venir à bout du Serbe, qui paraît tellement invincible ces derniers temps. Les futurs adversaires de Djokovic devraient prendre exemple sur l'état d'esprit de Rune, qui n'a pas peur d'affronter l'homme aux 24 titres du Grand Chelem.

La saison de tennis est terminée et reprendre en janvier prochain en Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie, aura lieu dès le 14 janvier 2024 et verra notamment le retour de Rafael Nadal, un an après sa blessure qui l'a conduit à faire une saison blanche. Mais ils seront nombreux à vouloir terrasser l'homme aux 10 Open d'Australie : Novak Djokovic.

«Lorsque j’entre sur le terrain, je crois fermement en mes compétences»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Holger Rune qui a battu Novak Djokovic deux fois dans sa jeune carrière explique comment il aborde les rencontres face au numéro 1 mondial : « Lorsque j’entre sur le terrain, je crois fermement en mes compétences et en ce que je peux faire sur le terrain. Je respecte mon adversaire, mais je n’aurai jamais peur. Quand tu me dis : ‘tu sais, jouer contre un gars qui a 24 tournois du Grand Chelem…’. Je pense : ‘Oui je sais, mais si je me concentrais là‐dessus, j’aurais déjà perdu le match’. »

«Je sais que c’est le meilleur, mais même le meilleur peut être battu»