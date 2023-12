Il l’annonce, ce joueur peut pousser Djokovic à la retraite

Alexis Brunet

À 36 ans, Novak Djokovic a encore une fois impressionné lors de la saison 2023. Le Djoker a remporté trois majeurs sur quatre. L'année prochaine, il voudra sans doute faire mieux, et donc réussir le Grand Chelem calendaire. Mais ils seront nombreux à vouloir faire tomber le Serbe. Jannik Sinner pourrait être l'un d'entre eux, et l'Italien pourrait écœurer Nole, au point de le pousser à la retraite.

Novak Djokovic est comme le bon vin, il devient meilleur avec les années. À 36 ans, le Serbe prouve qu'il est le meilleur joueur du monde, et peut-être bien le meilleur joueur de l'histoire. Le Djoker a empoché trois des quatre majeurs cette année, et il a aussi brillé lors de nombreux autres tournois, comme au Masters de Turin, qu'il a remporté.

Sinner et Djokovic se sont affrontés plusieurs fois dernièrement

Justement, en finale du Masters de Turin, Novak Djokovic était opposé à Jannik Sinner. Les deux hommes s'étaient affrontés plus tôt dans la compétition, et c'est l'Italien qui avait gagné. Malheureusement pour ce dernier, c'est le Djoker qui a eu le dernier mot en finale. Quelques semaines plus tard, bis repetita, avec la même opposition en demi-finale de Coupe Davis. Cette fois, c'est Sinner qui l'a emporté, et qui a qualifié son pays pour la finale. L'Italie a d'ailleurs remporté la compétition face à l'Australie.

Ils font tomber Djokovic et sont interpellés par Nadal https://t.co/8jYvMWcn4T pic.twitter.com/zVLd47jsYW — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Sinner le futur cauchemar de Djokovic ?