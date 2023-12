Tennis : La finale de Cincinnati, tournant de la saison ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2023 arrive à son terme et il est l'heure de dresser les premiers bilans. Novak Djokovic a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière en gagnant à nouveau 3 des 4 tournois du Grand Chelem et en atteignant la finale du 4ème. Le Serbe, plus que jamais numéro 1, ne semble pas parti pour arrêter sa carrière tout de suite, lui qui est toujours aussi solide à 36 ans. D'ailleurs, il a peut-être remporté le match qui a fait basculer la saison contre Carlos Alcaraz à Cincinnati.

Cette saison sur le circuit ATP a été très longue et c'est le moment pour les joueurs de prendre des vacances bien méritées. Cette saison a encore été marquée par la domination presque sans partage de Novak Djokovic. Le Serbe s'est illustré au sommet du classement et 3 autres joueurs se sont détachés avec lui : Jannik Sinner, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il a disputé de grandes batailles, à commencer par la finale de Cincinnati.

Un changement de dynamique

En disputant un combat à distance pour la place de numéro 1 mondial au début de la saison, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont attendu un moment avant de se retrouver l'un contre l'autre dans le même tournoi et même sur le court. L'Espagnol et le Serbe ont disputé un duel attendu en demi-finales de Roland-Garros qui a fini en pétard mouillé, la faute à un jeune Alcaraz mangé par la pression de l'événement et qui a fini en crampes au bout de deux sets. Mais il a prouvé qu'il n'était pas fait du même bois que les autres en dominant le même adversaire un mois plus tard sur le Centre Court de Wimbledon, un lieu où le Serbe n'avait plus perdu depuis 10 ans.

Le coup de bambou

Avec cette victoire incroyable à Wimbledon, on pensait que Carlos Alcaraz allait prendre le dessus sur Novak Djokovic. Mais le Serbe n'a pas lâché l'affaire et s'est retrouvé en finale de Cincinnati un mois plus tard dans l'idée de déloger l'Espagnol. Pendant un set et demi, le numéro 2 mondial domine les débats face à un adversaire qui a beaucoup de mal à gérer la chaleur. Mais le Serbe refait surface et les deux hommes s'engagent dans un énorme combat conclu au tie-break dans la troisième manche après 3h49 de jeu. Djokovic s'écroule par terre alors qu'Alcaraz lâchera quelques larmes sur le banc juste après le défaite, complètement abattu.

Retour au sommet

Battu dans son jardin à Wimbledon, Novak Djokovic aurait pu garder en tête cette défaite un petit moment. Le Serbe a pourtant renversé la vapeur en s'imposant à Cincinnati, précipitant alors son retour au sommet à l'US Open, un tournoi qu'il n'avait plus remporté depuis 2018. Impressionnant d'efficacité, le Serbe n'a plus perdu un match entre la finale de Wimbledon et le Masters, où il a fini par s'incliner face à Jannik Sinner. Carlos Alcaraz, lui, a eu du mal à relever la tête ensuite, lui qui avait pour grand objectif de reprendre le trône.