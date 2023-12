Tennis : Immense frayeur pour Monfils, inquiétude à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une grande fin de saison avec un titre à Stockholm pour retrouver le top 100, Gaël Monfils a décidé d'aller jouer ce week-end à Londres une étape de l'UTS, cette compétition totalement décalée mêlant tennis et spectacle. Le Français, qui a retrouvé Benoît Paire mais aussi Andrey Rublev et Holger Rune notamment, s'est tordu la cheville dans son duel face au jeune Jack Draper, une blessure qui pourrait nuire à son début de saison 2024...

A la peine au moment de retrouver le circuit en mars dernier, Gaël Monfils semblait très loin de pouvoir réintégrer un jour le top 100. A la faveur d'un bel été qui a relancé la machine et lui a permis de faire une belle fin de saison, le Français a retrouvé l'espoir pour 2024, année olympique. Troisième français de la Race pour les Jeux, il a subi une blessure inquiétante à quelques jours du début de la saison. Des résultats rassurants sont attendus ce lundi.

Monfils à deux doigts du cauchemar

Encore invité dans une exhibition aux allures de cirque parfois, Gaël Monfils a d'abord battu Alexander Bublik le vendredi. Le lendemain, il s'est blessé face à Jack Draper en se tordant la cheville sur une reprise d'appui. A terre, l'inquiétude est tout de suite venue et il a choisi d'abandonner. Malgré tout, il est revenu plus tard sur le court face à Holger Rune, proposant un joli combat perdu en 4 quart-temps. « Je ne pense pas que ce soit trop grave, je vais encore passer une IRM, mais le fait de pouvoir jouer trois heures plus tard et de faire un bon match contre le 8e mondial est un bon signe. Quelques jours de repos et tout ira bien » confie-t-il.

Tennis : Des résultats encourageants, le tennis français va mieux https://t.co/tMUSFs3Nze pic.twitter.com/j4ytfTgFD7 — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Plus de peur que de mal ?

L'image n'était pas très belle à voir. Gaël Monfils a visiblement été bien touché et il a fini par donner des nouvelles pour Tennis Majors à la fin de la journée. « Je me suis fait une entorse de grade 1, je suis sous anti‐inflammatoires. J’ai mis beaucoup de glace, j’ai fait de l’acupuncture. J’ai senti que je pouvais jouer mon troisième match du tournoi, donc oui, je n’étais pas à 100 %, mais je n’en étais pas loin non plus » s'est-il montré rassurant.

Danger pour le début de saison ?

Pas épargné par les blessures durant sa carrière et au cours des deux dernières années particulièrement, Gaël Monfils doit faire attention pour arriver au mieux lors de l'Open d'Australie (14-28 janvier). En attendant de connaître les résultats, il s'est rapidement exprimé sur les réseaux sociaux en disant qu'il ressentait la douleur dimanche. A 37 ans, le Français ne peut pas se permettre de se blesser gravement...