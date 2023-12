Tennis : Monfils auteur d'un exploit, la saison du miracle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé l'année dernière, Gaël Monfils est redescendu très loin au classement avant de refaire son apparition sur les courts en mars dernier. Le Français, ancien numéro 6 mondial, a mis du temps avant de retrouver de la confiance et le chemin de la victoire mais il a fini par revenir largement dans le top 100 en s'offrant un nouveau titre à Stockholm, le 12ème de sa carrière. La magie de la Monf a encore agi en 2023 et elle pourrait continuer l'année prochaine, année olympique.

Alors que tout semblait perdu et qu'il se destinait à prendre sa retraite, Gaël Monfils a réussi un retour incroyable sur le circuit cet été en décrochant de grandes victoires. Le Français a bien enchaîné en fin de saison pour se relancer complètement dans la course à son dernier objectif : les Jeux olympiques de Paris. A 37 ans, il est pour le moment le 3ème Français dans cette petite course et il peut vraiment prétendre faire partie de l'aventure.

Le plus beau souvenir

Le tennis français a retrouvé des couleurs en 2023 mais le plus beau souvenir vient peut-être de Gaël Monfils. En effet, en grande difficulté au moment d'aborder le tournoi de Roland-Garros, le Français est tombé sur un dangereux Sebastian Baez au premier tour. Dans un match de night session renversant, il était revenu d'un déficit de 4 jeux dans le 5ème set pour s'imposer au bout de la nuit en étant cuit physiquement. « Une expérience folle. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui s’est passé, les vibrations étaient monumentales. Je dis toujours que Paris est magique et, bien sûr, c’est un endroit spécial » a-t-il commenté récemment pour le média anglais Independant . En s'écroulant par terre lors de cette victoire, Monfils n'avait pu retenir ses larmes dans un stade survolté qui avait chanté La Marseillaise .

Objectif en ligne de mire

Avant de faire son retour à la compétition, Gaël Monfils confiait qu'il voulait vraiment disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. L'ancien 6ème mondial a connu des moments difficiles et ne semblait plus vraiment y croire. Pourtant, il est bien positionné pour le moment avant de démarrer l'année. Il faudra tout de même continuer sur cette voie puisqu'il faudra faire partie des 4 meilleurs Français au lendemain de la finale de Roland-Garros. « Si je me qualifie pour les Jeux olympiques, ce serait incroyable, pour le reste je verrai » glisse-t-il simplement.

Un retour inespéré

De retour à l'entraînement ces derniers jours avec sa femme Elina Svitolina, Gaël Monfils a pu s'inspirer de ce qu'elle a réalisé de son côté. Même si lui a dû trouver la voie après une blessure, il a tout de même gardé la foi et a été récompensé en finissant l'année par un titre à Stockholm. La situation semblait bien désespérée il y a encore quelques mois... 74ème mondial à l'heure actuelle, il démarrera sa saison à Auckland où il a obtenu une invitation.