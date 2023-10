Tennis : Le tirage au sort de la United Cup dévoilé, la France a ses chances

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Compétition par équipes dont la première édition a eu lieu en début de saison, la United Cup revient en janvier avant l'Open d'Australie. En faisant suite à l'ATP Cup, cette compétition permet non seulement aux joueurs de représenter leur pays mais également aux femmes. En effet, un peu à la manière de la Hopman Cup, chaque rencontre comporte deux matches en simple côté masculin, deux matches en simple côté féminin ainsi qu'un double mixte. La France est qualifiée pour cette épreuve.

Alors que la France devra jouer la Billie Jean King Cup en novembre face à l'Italie et l'Allemagne, le tirage au sort de la United Cup a été taquin. Début janvier, les Bleus défieront exactement ces deux adversaires, cette fois dans une compétition mixte. C'est une bonne manière de lancer sa saison et c'est par exemple l'événement par lequel Novak Djokovic fera ses débuts avec la Serbie. 18 équipes réparties en poules 3 sont conviées.

La France bien placée

Portée par Adrian Mannarino et Caroline Garcia notamment, l'équipe de France sera donc opposée à l'Italie et l'Allemagne à Sydney en ce qui constitue l'une des poules les plus difficiles. Côté masculin, c'est Antoine Escoffier, 142ème mondial, et Edouard Roger-Vasselin pour le double qui viennent renforcer l'équipe. Amandine Hesse, de retour de grossesse depuis quelques mois, et Elixane Lechemia, spécialiste de double, sont également alignées. Côté italien, pas de Jannik Sinner ou Lorenzo Musetti mais Lorenzo Sonego en tant que leader et Jasmine Paolini côté féminin, une adversaire qui a posé des problèmes récemment à la numéro 1 française.

Des choix d'équipe surprenants

En voyant la composition de l'équipe, on pourrait se dire que la France aurait pu faire beaucoup mieux en termes de classement. Cela reste tout de même un événement intéressant pour se familiariser avec l'Australie. En attendant, l'Allemagne, l'autre adversaire de la France, alignera Alexander Zverev, 9ème mondial et l'interrogation sera du côté féminin puisque Angelique Kerber, absente en 2023 pour donner naissance à son premier enfant, sera la numéro 1. A 35 ans, l'ancienne numéro 1 fera son grand retour sur la scène internationale.

Djokovic pour la gagne ?

En annonçant clairement son intention de victoire dans cette compétition, Novak Djokovic sera évidemment le leader. Dans le groupe de la Serbie, il faudra d'abord se débarrasser de la République tchèque et de la Chine. Parmi le top 10, ils ne sont pour l'instant que 4 à répondre à l'appel avec Zverev, Ruud et Tsitsipas. A noter que le groupe C est sur le papier la "poule de la mort" avec la Grande-Bretagne, l'Australie et les Etats-Unis.