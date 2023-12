Tennis : Nadal prépare une grosse surprise

Alexis Brunet

Rafael Nadal est enfin de retour. L'Espagnol participe au tournoi de Brisbane, son premier tournoi depuis presque un an jour pour jour. Il enchaînera par la suite avec l'Open d'Australie. Le Majorquin souhaite se faire plaisir pour ce qui sera sans doute sa dernière saison sur le circuit. Mais il est possible que le célèbre gaucher prépare une grosse surprise.

La saison 2023 de tennis s'achève et Novak Djokovic fini tout en haut du classement ATP. Le Serbe a régalé cette année, remportant sept tournois, dont trois majeurs notamment. Des résultats toujours autant épatants, surtout à 36 ans. Mais en 2024 il est possible que le Djoker soit challengé par une vieille connaissance, Rafael Nadal.

Nadal est de retour en Australie

Après plusieurs mois de convalescence, Rafael Nadal est de retour de blessure. L'Espagnol a pris presque un an pour se soigner et il a décidé de revenir à l'occasion du tournoi de Brisbane. Le gaucher était notamment aligné en double ce dimanche et cela s'est mal passé pour lui, car il a été battu par la paire australienne composée de Max Purcell et de Jordan Thompson, 6-4, 6,4. Mais Nadal est aussi aligné en simple à Brisbane et il affrontera Dominic Thiem au premier tour ce mardi.

Nadal pourrait aller au-delà de 2024