Tennis : Djokovic touché, il en dévoile les raisons

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé avec la Serbie lors des quarts de finale de la United Cup, Novak Djokovic a déjà connu sa première défaite de l'année. Le numéro 1 mondial inquiète surtout ses fans à cause d'une petite blessure au poignet qui pourrait le gêner à l'Open d'Australie, qui débute dans une dizaine de jours. S'il se veut rassurant, on peut tout de même se poser la question de son fort investissement lors des compétitions par équipes récemment.

Plus que jamais numéro 1 mondial après une saison 2023 incroyable où il a quasiment tout gagné, Novak Djokovic s'avance vers l'Open d'Australie comme le grandissime favori. Le Serbe a maintenant environ 10 jours pour se préparer pour son entrée en lice à Melbourne mais cette gêne n'est peut-être pas un hasard... Du moins, c'est le sentiment de Nick Kyrgios, qui s'exprime sur beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux malgré son absence.

Un champion rassurant

Lors de sa défaite face à Alex de Minaur, Novak Djokovic est rapidement apparu hors du coup, se plaignant à plusieurs reprises d'un poignet douloureux. S'il a déjà réagi en disant que ce n'était rien de grave, il a renchéri en conférence de presse. « Je vais juste suivre la routine de récupération et d’entraînement, construire ma forme pour l’Open d’Australie. Le processus n’a rien d’étrange pour moi. Ce n’est pas inhabituel. J’ai été dans ce genre de situation à de nombreuses reprises et je sais ce que je dois faire avec mon équipe pour me préparer. J’étais blessé juste avant les deux derniers Open d’Australie auxquels j’ai participé mais j’ai quand même réussi à les remporter » rappelle-t-il.

Tennis : Rune vers un grand défi, il les menace https://t.co/xjLvua2W3Y pic.twitter.com/HKhrkZhws0 — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Les balles, le problème ?

Grand sujet de discorde sur le circuit depuis un moment, les balles pourraient être la raison derrière le problème de Novak Djokovic. « Le changement de balles chaque semaine a finalement eu raison du poignet de Novak. L’ATP doit vraiment faire quelque chose pour résoudre ce problème » pointe du doigt l'enfant terrible du tennis australien Nick Kyrgios sur Twitter, tout en saluant les efforts de son compatriote Alex de Minaur, qui a obtenu sa première victoire sur un numéro 1 mondial.

Le temps est compté

Grand favori pour le prochain Open d'Australie, Novak Djokovic doit donc se soigner au mieux pour y défendre son titre. Le Serbe a peut-être fait trop d'efforts dernièrement et a laissé trop de forces sur le court pour défendre les couleurs de son pays. A 36 ans, il voulait offrir un titre de prestige à la Serbie, lui qui ne manque jamais d'honorer son pays.