Tennis : Nadal de retour, il jubile

Après quasiment un an sans jouer à cause d'une blessure au psoas, Rafael Nadal a fait son grand retour sur les terrains de tennis. Présent au tournoi de Brisban, l'Espagnol a remporté son huitième de finale face à Jason Kubler (6-1, 6-2) et affrontera Jordan Thompson en quart de finale. Son niveau est déjà impressionnant et l'Espagnol semblait être content de lui.

À 10 jours du début de l'Open d'Australie, Rafael Nadal commence idéalement sa saison 2024. Après une année vierge de compétition, le Majorquin est revenu en grande forme et s'est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane. L'Espagnol ne semble pas avoir perdu son niveau de jeu, toujours aussi impressionnant. L'homme au 22 titres du Grand Chelem est sur la bonne voie pour continuer de remporter des titres.

«J’ai très bien commencé, avec une bonne détermination»

Rafael Nadal, 672ème mondial, n'a pas eu beaucoup de mal à disposer du pauvre Australien Jason Kubler à Brisbane. Le joueur de 30 ans a fait les frais du retour en forme de Nadal et n'a pas fait long feu sur le court de tennis (victoire de Nadal 6-1, 6-2 en 1h23). Après la rencontre, Nadal était satisfait de son retour en forme, dans des propos rapportés par Le Parisien : « J’avais regardé des vidéos parce qu’on ne s’était jamais affrontés. Je savais qu’il fallait que je sois agressif et j’ai très bien commencé, avec une bonne détermination. »

«La meilleure nouvelle pour moi, c’est de pouvoir jouer chaque jour»