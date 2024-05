OM : Le mercato approche, il donne sa réponse à Longoria !

Thomas Bourseau

La fin de saison approche et le mercato estival par la même occasion. Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, va une nouvelle fois avoir du pain sur la planche avec son conseiller sportif Mehdi Benatia pour la confection de l’effectif la saison prochaine. Cependant, pour ce qui est d’Ulisses Garcia, le patron de l’OM a déjà des garanties selon L’Équipe.

Ulisses Garcia (28 ans) joue gros pour son été. En effet, alors qu’il a débarqué de Suisse cet hiver après que l’OM ait trouvé un accord avec les Young Boys de Berne pour un transfert avoisinant les 3M€, le défenseur international suisse aurait l’Euro dans son viseur d’après L’Équipe . D’ailleurs, ce serait sa première compétition officielle avec La Nati, lui qui n’en a jamais disputé depuis sa première sélection en 2017.

Objectif Allemagne pour Uiisses Garcia ?

De par ses performances depuis son arrivée à l’OM cet hiver, Ulisses Garcia espérerait avoir convaincu Murat Yakin de le sélectionner, comme pendant la trêve internationale de novembre, pour l’Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. L’Équipe annonce en outre qu’Ulisses Garcia a les idées claires sur son avenir.

Ulisses Garcia apprécié par le vestiaire de l’OM ?