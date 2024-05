Mercato - PSG : Une star va échapper à Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas. Le moment est bientôt venu pour le PSG de mettre son plan à exécution concernant le recrutement d’un milieu défensif. Le FC Barcelone pourrait néanmoins mettre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain dans une opération en particulier : le transfert de Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich est sous contrat jusqu’en juin 2025 au Bayern Munich, club dans lequel il évolue depuis 2015. Le nom du latéral droit et milieu défensif allemand est lié au Paris Saint-Germain depuis quelques semaines à présent et plus précisément depuis le mois de janvier au cours duquel il était question d’un éventuel échange avec Nordi Mukiele. La transaction est tombée à l’eau et les deux joueurs sont restés dans leurs clubs respectifs.

Le PSG recherche un milieu de terrain, le FC Barcelone aussi

Et maintenant ? Le PSG compte recruter un milieu défensif à l’occasion du prochain mercato estival comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril afin de renforcer l'entrejeu de Luis Enrique. Le profil de Kimmich semble toujours être apprécié par les décideurs du Paris Saint-Germain. La concurrence s’annonce toutefois d’ores et déjà rude avec le FC Barcelone notamment.

Barcelone défie bel et bien le PSG pour Joshua Kimmich