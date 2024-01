Tennis : Djokovic va réaliser un exploit légendaire, la folle prédiction

Jean de Teyssière

Annoncé comme grand favori de cette édition 2024 de l’Open d’Australie, Novak Djokovic n’était pas passé loin de réaliser le Grand Chelem calendaire l’an passé. Seul Wimbledon avait échappé aux mains du Serbe, qui pourrait toutefois remettre ça cette saison. Une fois encore, Mats Wilander voit le numéro un mondial rafler les quatre majeurs de l’année.

Qui d’autre que lui ? Dix fois vainqueur de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est logiquement perçu comme le principal favori à sa succession. Si le Serbe s’est fait peur lors de son premier match de la quinzaine ce dimanche, Nole fait peur à tous les autres joueurs du circuit. Si ce début de saison 2024 a rapidement été marqué par le retour officiel de Rafael Nadal, Novak Djokovic est sur le point de remettre les pendules à l’heure du côté de Melbourne.

Djokovic pleinement remis de sa blessure au poignet

S’il s’était légèrement blessé au poignet il y a plus d’une semaine, Novak Djokovic avait récemment confirmé que ce dernier était remis à 100% pour cet Open d’Australie : « Mon poignet va bien. J’ai eu le temps de récupérer entre le dernier match contre de Minaur en United Cup et mon premier match ici. Je me suis bien entraîné. Les séances d’entraînement se sont déroulées sans douleur jusqu’à présent. Tout va bien. Tout se passe bien. Voyons comment cela va se passer » .

« Je vais encore prédire qu’il va gagner les quatre Grands Chelems »