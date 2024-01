Open d'Australie : Mannarino face à l'exploit, direction les quarts de finale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une première semaine chargée en émotions fortes et en grandes oppositions de style, l'Open d'Australie progresse petit à petit. Le programme commence à être de plus en plus alléchant avec les premiers huitièmes de finale ce dimanche. Pour rappel, il reste une joueuse française encore en course et deux joueurs dans le tableau masculin dont Adrian Mannarino. C'est lui qui va se présenter en premier sur le court parmi les 3 afin de défier Novak Djokovic, mais ne le dites pas trop fort, il ne le sait pas encore !

Les choses sérieuses commencent à Melbourne ! Dimanche, les affiches des premiers huitièmes nous permettront d'en apprendre plus sur le déroulé du tournoi et la hiérarchie pourrait se confirmer. Dans la partie haute du tableau masculin, c'est bien simple : tous les meilleurs ont tenu leur rang puisque les affiches n'opposeront que des joueurs du top 16 sauf un, Adrian Mannarino. Côté féminin, les favorites tenteront de faire de même pour une qualification en quarts de finale.

Mannarino en piste face au maître des lieux

Adrian Mannarino refuse de savoir à l'avance quel sera son prochain adversaire. Depuis le début de sa carrière, le Français tente toutes les techniques afin d'éviter de recevoir des informations sur le nom du joueur qui sera en face de lui. Il est unique en son genre et une chose est sûre, il n'arrivera pas sur le terrain en ayant de la retenue. Deuxième match du central dimanche, ce Djokovic-Mannarino démarrera pas avant 3h30 heure française pour la première day session du Serbe à Melbourne depuis 3 ans.

D'immenses affiches au programme

La journée de dimanche devrait être exceptionnelle quand on voit les affiches. En effet, la night session de la Rod Laver Arena à 9h du matin en France opposera le héros local Alex de Minaur à Andrey Rublev, numéro 5 mondial. Jannik Sinner tentera de continuer sa promenade de santé face à Karen Khachanov, tête de série 15, sur la Margaret Court Arena aux alentours de 6h. Enfin, la dernière affiche masculine aura lieu sur la John Cain Arena pas avant 3h30 entre Stéfanos Tsitsipas et Taylor Fritz.

Sabalenka et Gauff sans problème ?

Côté féminin, le tableau a été largement plus décimé. Néanmoins, Coco Gauff continue sa belle progression en lançant la journée sur la Rod Laver Arena à partir de 2h du matin face à la surprise polonaise Magdalena Frech, qui a éliminé Caroline Garcia. Encore plus impressionnante, Aryna Sabalenka, qui a infligé un terrible 6/0 6/0 au tour précédent, aura peut-être quelques problèmes face à Amanda Anisimova, de retour à un très bon niveau. Barbora Krejcikova, numéro 11 mondiale, devra survivre aux assauts de la jeune Mirra Andreeva alors que la dernière rencontre du jour opposera Kostyuk à Timofeeva en première rotation sur la Kia Arena.