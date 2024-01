Tennis : Il s’emballe pour le successeur de Nadal

Alexis Brunet

Rafael Nadal est au crépuscule de sa carrière. L'Espagnol tente un come-back après sa longue absence, mais cela ne se passe pas comme prévu. Il a dû tirer une croix sur l'Open d'Australie, en raison d'une nouvelle blessure. Heureusement pour nos voisins ibériques, ils peuvent compter sur le successeur du taureau de Manacor, Carlos Alcaraz.

Que réserve 2024 à Rafael Nadal ? Pour le moment rien de nouveau par rapport à 2023. En effet, alors qu'il venait de faire son retour sur le circuit lors du tournoi de Brisbane, le Majorquin s'est de nouveau blessé. Résultat, il a dû renoncer à participer à l'Open d'Australie, alors qu'il était très attendu. Le taureau de Manacor rate donc le premier Grand Chelem de la saison, et va donc avoir du mal à revenir au niveau de Novak Djokovic pour ce qui est des titres en majeurs.

Alcaraz le nouveau Nadal ?

D'ici une ou deux saisons, l'Espagne va donc perdre l'un des plus beaux représentants de son tennis. Mais bonne nouvelle pour nos voisins ibériques, le successeur de Rafael Nadal semble déjà trouvé en la personne de Carlos Alcaraz. Interrogé par Eurosport , Alex Corretja, double finaliste à Roland-Garros s'est d'ailleurs montré très enthousiaste au sujet du jeune joueur de 20 ans. « Si vous regardez bien les résultats, il gagne ses matchs de la même manière que les légendes du jeu, Federer, Nadal et Djokovic. Les comparaisons sont donc compréhensibles. Ici, en Espagne, nous avions Rafa, donc les attentes étaient très élevées et maintenant nous avons « Carlitos », donc c’est comme si nous changions de roi. »

Alcaraz leader de la nouvelle génération