Tennis : Jannik Sinner roi en Australie, il marque l'histoire !

Numéro 4 mondial, Jannik Sinner a décroché dimanche une incroyable victoire en finale de l'Open d'Australie pour s'adjuger son premier titre en Grand Chelem. A 22 ans, l'Italien confirme son statut de nouvelle star du tennis et peut rêver d'une immense carrière remplie de succès. Auteur d'une quinzaine incroyable où il a validé ses progrès en s'offrant le scalp de Novak Djokovic en Grand Chelem, il a triomphé de Daniil Medvedev en finale en remontant un handicap de deux sets.

Le tennis est un sport de fou et la finale de l'édition 2024 de l'Open d'Australie nous l'a encore prouvé. Auteur d'un démarrage parfait sur le plan tennistique, Daniil Medvedev a étouffé un Jannik Sinner cueilli à froid. Mais l'Italien a attendu son heure et le Russe a fini par payer ses efforts consentis tout au long de la quinzaine. Le natif de San Candido, qui se destinait à une carrière de skieur dans ses jeunes années, martèle la petite balle jaune comme personne. Et il n'est pas du tout surprenant de le voir soulever son premier trophée en Grand Chelem.

Un exploit historique

Le contraste est improbable entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev. Quand l'un a gagné le second titre en Grand Chelem de l'ère Open pour l'Italie, l'autre est devenu le premier joueur à perdre deux finales majeures après avoir gagné les deux premières manches. Le Russe a vu ressurgir ses démons de la finale 2022 face à Nadal mais il a semble avoir pris avec beaucoup plus de philosophie cette nouvelle défaite cruelle. Pour Sinner, c'était la deuxième fois qu'il remontait un tel handicap après son troisième tour déjà en Australie en 2023. Mais dimanche, tout s'est surtout joué dans la tête. « Le tennis italien est entre de bonnes mains. Jannik Sinner a battu les meilleurs pour remporter son premier tournoi majeur. Avec son jeu complet et sa jeunesse, il est voué à bien d’autres choses » résume simplement Rod Laver.

Un rêve devenu réalité

Jeune skieur de qualité dans sa jeunesse, Jannik Sinner a quitté très vite le cocon familial pour vivre sa carrière de joueur de tennis. L'Italien s'est accroché pendant des années pour enfin devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. « Je ne les vois pas souvent, malheureusement, mais quand je les vois, c’est toujours un grand moment. J’ai quitté la maison à l’âge de 14 ans. J’ai donc dû grandir assez vite. Mais, d’un autre côté, c’est peut‐être la façon la plus rapide de grandir. Pour moi, c’était difficile, mais pour les parents, laisser leur fils à 14 ans, ce n’a pas été facile non plus. Ils ne m’ont jamais mis la pression, et c’est peut‐être la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. Ce sont des parents parfaits » confiait-il sur sa famille.

6 mois de rêve

Au début de l'été 2023, Jannik Sinner n'avait encore pas disputé de demi-finale en Grand Chelem et restait bloqué en Masters 1000. Demi-finaliste à Wimbledon, il a enchaîné avec Toronto avant de connaître une fin de saison exceptionnelle. Depuis Pékin, l'Italien en est désormais à 27 victoires pour 2 défaites, face à Shelton à Shanghaï et Djokovic en finale du Masters. Il est entré dans une autre dimension ces derniers temps et en résistant mentalement en finale dimanche, il a prouvé pourquoi il fait partie des meilleurs de sa génération.