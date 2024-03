Tennis : Nadal plongé dans l'inconnu, un retour impossible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'exprimant il y a quelques jours sur ses doutes concernant le tournoi d'Indian Wells, Rafael Nadal a annoncé une triste nouvelle la nuit dernière. Le Majorquin déclare forfait pour le Masters 1000 californien à moins de 24 heures de son entrée en lice et devra attendre la terre battue pour rejouer sur le circuit. Mais les récents événements sont terriblement inquiétants et on a du mal à se projeter sur terre battue...

Reverra-t-on Rafael Nadal sur un court de tennis ? C'est un peu la question qui ressort de ce nouveau forfait à Indian Wells. En délicatesse sur le plan physique lors de son exhibition de dimanche dernier, le Majorquin a préféré renoncer pour ne pas se mentir à lui-même. Il n'est pas prêt et ça se voit, et sur terre battue, où il avait le secret, on ne sait pas comment il va réagir.

Nadal sur dur, c'est fini

A Brisbane, Rafael Nadal a peut-être disputé ses derniers points sur dur sur le circuit ATP. Le Majorquin n'est plus capable de se battre physiquement comme il le faisait auparavant et l'exhibition n'a rien changé. « La vraie inconnue, elle est là : savoir ce que Rafa est capable de donner sur terre battue. Aujourd’hui, sur dur, on sait. Avec ce que l’on a vu, honnêtement, on sait qu’il se déplace moins bien, qu’il ne sera jamais plus performant comme il a pu l’être avant » confie Jo-Wilfried Tsonga à L'Equipe .

Retour sur terre ?

Alors qu'il donnera sa décision concernant sa retraite avant Roland-Garros, Rafael Nadal devrait maintenant se préparer pour la saison sur terre battue qu'il démarrera à Monte-Carlo si tout va bien. Mais au vu de ses récentes performances, il est difficile de l'imaginer disputer de gros combats sur sa surface préférée. « Sur terre battue aujourd’hui, il y a une vraie inconnue. Il avait une telle marge par rapport aux autres. Est‐ce qu’il va être capable aujourd’hui de tenir en match un peu la bagarre ? C’est la vraie inconnue » poursuit l'ancien numéro 1 français.

Un combat déjà perdu d'avance

Les signes négatifs sur la condition physique de Rafael Nadal ne cessent de se multiplier. Le Majorquin n'a pas du tout fait bonne impression dimanche soir mais par chance, Carlos Alcaraz n'était pas en grande forme non plus. S'il n'a pas donné plus d'indications sur son programme des prochaines semaines, il devrait se donner du mal pour revenir à Monte-Carlo. Pour rappel, le tournoi est censé débuter le 6 avril prochain.