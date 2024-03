Tennis : Murray bientôt à la retraite, il révèle son dernier tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Membre du Big 4 aux côtés des trois légendes du tennis, Andy Murray a été celui qui a causé le plus de tort à Federer, Nadal et Djokovic pendant sa carrière. Ancien numéro 1 mondial, l'Ecossais termine paisiblement sa carrière loin des grands titres, perspective qu'il a oubliée depuis sa blessure à la hanche et son opération. Il y a quelques semaines, il a annoncé qu'il rangerait les raquettes cet été, peut-être aux Jeux olympiques.

Titré à trois reprises en Grand Chelem, Andy Murray a connu une carrière exceptionnelle à l'époque où le Big 3 a sévi. Si sa carrière pouvait être encore plus incroyable, il a tout de même connu d'énormes succès avant sa blessure. Depuis, il erre en grattant quelques victoires par-ci par-là sans pouvoir jouer un grand rôle, se maintenant proche du top 50. Pour Mats Wilander, le lieu de sa retraite semble tout trouvé !

Une qualification importante

Fatigué de devoir répondre aux questions sur sa retraite, Andy Murray a fini par lâcher le morceau lors de sa semaine à Dubaï. L'Ecossais a dit qu'il ne passerait sûrement pas l'été mais il n'a pas donné plus de précisions. On peut donc imaginer qu'il a pour but de disputer les Jeux olympiques une dernière fois, une qualification loin d'être établie pour le moment. « J’aimerais le voir aux Jeux olympiques de Paris, car je pense que le reste du monde ne se rend pas compte de ce qu’Andy Murray a fait pour le sport en Grande‐Bretagne » débute Wilander.

Tennis : Des conditions de jeu trop difficiles, déjà deux malaises https://t.co/XUTfIDiWiP pic.twitter.com/w94p1AjMPQ — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Un palmarès olympique incroyable

Plus capable de rivaliser pour les grands titres depuis des années, Andy Murray a eu le courage de continuer pour l'amour du jeu. L'Ecossais pourrait disputer les Jeux olympiques une dernière fois en 2024, le lieu parfait pour dire au revoir. « Il a remporté deux fois l’or olympique en simple. Il a remporté la médaille d’argent en mixte à Wimbledon en 2012 avec Laura Robson. Sa carrière olympique est meilleure que celle de Roger, Rafa et Novak. C’est donc là que je pense qu’il devrait finir » rappelle le Suédois. En effet, il a remporté deux fois le titre consécutivement, à Londres et à Rio.

Dernier souvenir à venir

Dans quelques mois, Andy Murray rejoindra le banc des retraités. Sa carrière est évidemment un exemple du genre : 46 titres pour 3 en Grand Chelem, le Masters en 2016, 14 Masters 1000 et deux médailles d'or en simple entre autres. S'il avait joué à une autre époque, nul doute qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de titres Majeurs...