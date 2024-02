Tennis : Andy Murray annonce sa retraite pour cet été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 1 mondial et vainqueur de 3 titres en Grand Chelem à une époque où il a dû se confronter aux trois meilleurs joueurs de l'histoire, Andy Murray est sur le point de dire stop. L'Ecossais de 35 ans s'est incliné face à Ugo Humbert ce mercredi à Dubaï et en conférence de presse, il a fini par en dire un peu plus sur la fin de sa carrière. Dans quelques mois, il ne sera plus un joueur du circuit ATP d'après ses déclarations.

Une page va bientôt se tourner pour le tennis britannique. Premier joueur à remporter un titre à Wimbledon pour ce pays dans l'ère Open, Andy Murray arrive à la fin d'une carrière remplie de succès où il a enregistré de véritables exploits. Lassé de toutes les rumeurs autour de sa retraite, il a fini par craquer et avouer qu'il prendrait sa retraite l'été prochain.

Fin de parcours cet été

Dans une mauvaise passe depuis des mois, Andy Murray peine à gagner des matches sur le circuit ATP. A 35 ans, l'Ecossais se dirige lentement vers une fin de carrière et finalement c'est lui qui a fini par lâcher l'information. Battu en deux sets par Ugo Humbert dans un match très difficile, il s'est confié. « Je ne jouerai probablement plus après cet été. On me pose la question après chaque match que je joue, après chaque tournoi que je dispute. Pour être honnête, cette question me lasse. Oui, je ne vais pas en parler davantage d’ici à ce qu’il soit temps pour moi d’arrêter. Mais oui, je n’ai pas l’intention de jouer après cet été » a-t-il déclaré.

Dernier parcours olympique ?

67ème au classement ATP cette semaine, Andy Murray perd des places depuis quelques semaines à cause de ses mauvais résultats. L'Ecossais veut pourtant faire un vrai dernier tour d'honneur dans les grands rendez-vous. « J’aime le tournoi. J’aime jouer à Roland-Garros. Je ne pense pas que cela fasse une énorme différence si vous avez une semaine d’entraînement supplémentaire sur le gazon. Alors oui, j’aimerais y jouer une fois de plus » a-t-il ajouté. Il espère également jouer sur terre battue en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, lui qui est double champion olympique en 2012 et 2016.

Une dynamique difficile

En difficulté face à Ugo Humbert, Andy Murray affiche un niveau de jeu loin de ses standards depuis des mois. Incapable de gagner deux matches d'affilée, il pourrait avoir du mal à terminer sa carrière si impressionnante. Pour réaliser ses derniers objectifs de Jeux olympiques, il aura besoin d'enregistrer quelques victoires pour retrouver la confiance et faire partie du voyage.