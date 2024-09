«J’en ai fini avec…» : La grosse révélation de Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour cette semaine lors des barrages de Coupe Davis avec la Serbie, Novak Djokovic n'a pas eu à forcer son talent pour se défaire du modeste Grec Ioannis Xilas. Il s'agissait de sa première apparition depuis son élimination au troisième tour de l'US Open. Loin de ses standards en 2024, il n'est pour le moment pas qualifié pour le Masters de fin de saison et n'en fait pas du tout un objectif.

Numéro 4 mondial à l'issue de l'US Open, Novak Djokovic va terminer 2024 sans nouveau titre en Grand Chelem. Le Serbe de 37 ans n'a pas réussi à déployer son meilleur tennis cette année à part lors des Jeux olympiques. Il n'est plus forcément motivé à l'idée de jouer sérieusement tous les tournois en dehors des Grands Chelems et il vient de faire une grande révélation.

« Je ne cours pas après le classement »

Habitué à se trouver tout en haut du classement ATP, Novak Djokovic sait qu'il continuera à descendre au classement s'il ne joue pas d'autres tournois en dehors des Grands Chelems. Mais le Serbe, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, n'en fait plus une mission. « Le Masters de Turin n’est pas du tout mon objectif, pour être honnête. Je ne cours pas après les ATP Finals je ne cours pas après le classement. En ce qui me concerne, j’en ai fini avec ces conditions pour ma carrière (sourire). Je ne peux pas dire pour le moment si je jouerai d’autres matchs cette année ou dans le futur » a-t-il déclaré en conférence de presse après la victoire de la Serbie en Coupe Davis.

Djokovic seulement 9ème à la Race

A l'amorce de cette fin de saison, Novak Djokovic ne pointe qu'au 9ème rang à la Race, qui détermine les huit joueurs qui participeront au Masters de fin de saison. Annoncé à Shanghaï pour l'avant-dernier Masters 1000 de l'année dans deux semaines, le Serbe devrait tout de même bien jouer dans les prochaines semaines. S'il ne se qualifiait pas pour le Masters, ce serait une grande première pour lui depuis très longtemps.