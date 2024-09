«Trop d’argent», un problème annoncé avec la mère de Rabiot !

Alexis Brunet

Alors que le mercato a fermé ses portes depuis plusieurs semaines en France, l’OM s’apprête à frapper un grand coup. Pablo Longoria a avancé en sous-marin et il a réussi à obtenir un accord de principe pour la venue d’Adrien Rabiot. Ce dernier disposait d’autres offres pour son avenir, mais sa mère, qui est également son agent, se serait montrée trop gourmande d’un point de vue salarial.

Voilà un transfert qui va beaucoup faire parler. Après avoir évolué pendant plusieurs années du côté du PSG, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre maintenant l’ennemi juré des supporters parisiens, l’OM. Le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain, qui devrait s’engager pour les deux prochaines saisons.

La mère de Rabiot demandait trop d’argent

En plus d’avoir évolué par le passé au PSG, l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM est surprenante, car le milieu de terrain disposait de plusieurs touches. Selon le journaliste de Tuttosport, Michele Tossani, interrogé par Foot Mercato, le joueur de 29 ans aurait pu rejoindre un plus grand club européen, mais sa mère demandait trop d’argent d’un point de vue salarial. « Je suis très surpris de voir Rabiot à Marseille, parce que je pensais qu’il allait signer dans un club qui joue la Champions League. Je pense qu’il est allé à Marseille parce qu’il n’a pas reçu d’offres importantes de la part d’autres équipes. Sa mère demande trop d’argent et je pense que ça l’a éloigné de clubs comme le Barça ou Manchester United. »

L’arrivée de Rabiot à l’OM n’est pas si surprenante

Si l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM a surpris plus d’un observateur, ce n’est pas le cas pour la journaliste Valentina Clemente. Selon cette dernière, cette opération n’a rien d’étonnant vu la carrière du Français. « On peut dire que c’est surprenant et, en même temps, il n’est pas surprenant de voir Adrien Rabiot débarquer à Marseille. Si on regarde son histoire dans l’ensemble, ses années entre la France et l’Italie, on voit qu’il est toujours allé à contre-courant. Ses dernières heures à la Juve n’ont pas été différentes de ses dernières heures au Paris Saint-Germain, dans le sens où c’était toujours lui, son entourage, sa mère, qui décidait quoi faire. »