Tennis : Suicide, automutilation… Les terribles confidences d’une star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nick Kyrgios n'est pas qu'un surdoué du tennis, il est aussi un homme difficile à appréhender. Sanguin, mais aussi à fleur de peau, le joueur australien demeure un individu complexe, difficile à déchiffrer. En 2019 par exemple, l'ancien numéro un mondial chez les juniors avait pensé au suicide, alors qu'il venait tout juste de remporter le tournoi d'Acapulco.

Absent des courts de tennis depuis juin 2023 en raison de diverses blessures, Nick Kyrgios n’a pas pris ses distances avec ce sport, qu’il aime détester. En témoignent ses récentes apparitions à Wimbledon, mais aussi sa récente prise de position sur le contrôle positif de Jannik Sinner. Alors que son retour sur les courts de tennis se fait attendre, Kyrgios a fait un petit détour par le podcast de Caroline Garcia. Au cours de son entretien avec la joueuse française, l’Australien a accepté de revenir sur ses failles. Il a lâché de terribles révélations sur son état de santé, notamment durant la première partie de l’année 2019.

« Je m'automutilais, je pensais au suicide »

« Quand j'ai gagné à Acapulco (ATP 500), c'était la semaine la plus sombre de ma vie. Je m'automutilais, je pensais au suicide. Les médias étaient du genre 'il a gagné le tournoi, est-ce le nouveau Nick Kyrgios ?' J'ai gagné alors que je ne m'étais jamais senti aussi mal. J'ai compris que gagner ne me soignerait pas. J'étais si malheureux, c’était la pire semaine de ma vie. Cette victoire allait faire croire à tout le monde que j'allais bien, mais je savais que je n'allais pas bien » a confié Kyrgios.

Kyrgios a vaincu ses démons

Depuis, Kyrgios a remonté la pente en remportant l’Open d’Australie en double avec son pote Thanasi Kokkinakis, mais aussi en atteignant, la même année, la finale de Wimbledon. A 29 ans, le natif de Canberra n’a pas encore dit son dernier mot. « Pendant cette coupure, jouer m'a beaucoup manqué. Le public m'a manqué, mes fans m'ont manqué. Même ceux qui me détestent me manquent. Tout m'a manqué. Je n'en peux plus d'attendre. Gagner des matches, battre des mecs, faire de la compétition, tout ça m'a manqué. Je veux redonner à mes fans encore un ou deux ans de la Nick Kyrgios experience. » déclarait-il en juillet dernier. Un retour à l’Open d’Australie en janvier prochain aurait de la gueule.