Tennis : La fin est annoncée pour Djokovic !

Dimanche soir, la finale de l'US Open a fini par couronner le numéro 1 mondial Jannik Sinner. L'Italien, qui a vu récemment une affaire de dopage le concernant exploser, a su rester maître de ses émotions et capturer son deuxième Grand Chelem de l'année. C'est donc sans nouveau titre Majeur que se termine l'année 2024 pour Novak Djokovic, qui avait pris l'habitude de garnir son palmarès un peu plus à chaque fois. A 37 ans, certains commencent à sérieusement douter de son état de forme pour continuer à dominer.

Eliminé au troisième tour de l'US Open par Alexei Popyrin après une performance très éloignée de ses standards, Novak Djokovic ne soulèvera pas de trophée en Grand Chelem cette saison. Le Serbe n'a pas pu enchaîner après sa médaille d'or olympique et ces derniers mois, il a montré de vraies difficultés, surtout dans le format à 5 sets. Serait-ce donc le début de la fin pour le meilleur joueur de tous les temps ?

Djokovic peut-il encore gagner ?

4ème mondial ce lundi lors de la publication du classement ATP, Novak Djokovic est très loin de réaliser les mêmes performances qu'en 2023. Le Serbe semble avoir de grandes difficultés à maintenir un gros niveau de jeu pendant plusieurs heures et en Grand Chelem, il paraît être plus prenable qu'avant. « C’est certainement la première fois où l’on peut avouer avec un certain sérieux que l’on commence à se demander s’il va gagner à nouveau. Combien de temps ce type peut‐il rester motivé ? Mais il a gagné l’or olympique. Je suis étonné qu’il ait gardé cette motivation aussi longtemps. Je suis sûr d’être surpris dans les deux cas. S’il ne gagne pas un autre Grand Chelem, on serait surpris. Et puis je serais aussi surpris, d’une certaine manière, s’il le faisait, en raison de son âge » lâche John McEnroe sur Eurosport après la victoire de Jannik Sinner à l'US Open.

Une aura perdue ?

Comme Roger Federer et Rafael Nadal à leur grande époque, Novak Djokovic entre souvent sur le court en ayant déjà remporté le match. Ces derniers temps, c'est un peu moins le cas pour le Serbe, en témoigne cette première défaite en première semaine de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2017. « À un moment donné, cela vous rattrape et vous perdez un peu ce facteur de peur avec certains gars. Certains qui ne pensaient pas avoir une chance sentent qu’ils ont une chance, et tout cela change et rend les choses beaucoup plus difficiles. C’est ce à quoi il est confronté en ce moment. Il sera intéressant de voir s’il est capable de réussir. Mais je pense qu’il essaiera de trouver cette motivation pour obtenir le 25e titre en Grand Chelem » poursuit la légende du tennis américain.