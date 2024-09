McCourt enflamme le mercato, l'OM peut enfin rêver

Amadou Diawara

Si l'OM ne va jouer aucune compétition européenne en 2024-2025, Frank McCourt a tout de même mis la main à la poche pour permettre à Pablo Longoria de réaliser un mercato XXL. Selon Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, le propriétaire marseillais a sorti le chéquier pour que son club puisse enfin réaliser de grandes choses sur le plan sportif.

Lors de son arrivé à l'OM, Frank McCourt a lancé un projet ambitieux : « l'OM Champions Project ». En effet, le nouveau propriétaire marseillais voulait que son club soulève à nouveaux des trophées. Toutefois, depuis son rachat en aout 2016, Frank McCourt n'a pas réussi à mener son objectif à bien. Et pourtant, l'homme d'affaire américain n'a pas lésiné sur les moyens.

McCourt a régalé Longoria sur le mercato

Après une saison 2023-2024 catastrophique, Frank McCourt aurait pu ranger le chéquier pour le dernier mercato estival. D'autant que l'OM ne jouera aucune compétition européenne lors de cet exercice. Cependant, Frank McCourt a décidé de frapper très fort, permettant à Pablo Longoria d'offrir de nombreux joueurs à Roberto De Zerbi, leur nouvel entraineur. Et à en croire Jérôme Rothen, le propriétaire de l'OM reste très ambitieux pour cette saison.

«Le propriétaire du club est ambitieux»

« On avait des doutes sur le fait que McCourt continue à mettre de l'argent ou pas. Il a mis l'argent. Il a recruté beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est même surprenant quand tu sais que tu n'es pas qualifié pour la Ligue des Champions ou pour une autre Coupe d'Europe, et que tu viens de vivre une année catastrophe avec trois changements d'entraineurs. Cette année, c'est le début d'un nouveau cycle, avec un entraineur qui a ses idées, avec son staff bien élargi aussi, donc rien que ça, ça montre que le propriétaire du club est ambitieux. Tu crois que McCourt a le même discours en interne que Longoria qui parle d'un cycle de trois ans ? Avec l'investissement qu'il a fait, avec un grand entraineur et des grands joueurs, plus Benatia, un mec qui connait et respire le foot en tant que dirigeant, et qui l'a montré dans son recrutement... », a déclaré Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport ce vendredi.