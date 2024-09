OM : De Zerbi s'enflamme pour le dernier transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par Everton en 2022, Neal Maupay jouera en prêt à l'OM cette saison. L'attaquant français est la toute dernière recrue de l'été marseillais, son profil ayant convaincu les dirigeants du club. Roberto De Zerbi l'a déjà accueilli en le faisant entrer en jeu lors du dernier match face à Toulouse. Et il semble d'apprécier particulièrement son nouveau joueur.

Comme c'est le cas depuis que Pablo Longoria a pris les rênes, l'OM s'active énormément sur le mercato. Du début à la fin, le club s'est lancé sur plusieurs dossiers l'été dernier, et notamment celui de Neal Maupay, qui a débarqué à la toute fin de cette période de transferts. D'ailleurs, le buteur français plait beaucoup à Roberto De Zerbi.

«Je suis très heureux qu'il soit venu avec nous»

Accueilli officiellement à l'OM la semaine dernière, Neal Maupay est ravi d'avoir rejoint le club phocéen, en témoigne ses multiples interventions sur les réseaux sociaux faisant référence à Marseille. De son côté, Roberto De Zerbi est heureux de pouvoir compter le buteur français dans son effectif. « C'est un joueur très fiable. Lui aussi, je suis très heureux qu'il soit venu avec nous, il apporte beaucoup d'enthousiasme, une très bonne mentalité, de l'expérience, de l'agressivité sur le terrain, et on a besoin d'être plus méchant, plus cynique pour tuer le match et être déterminé », a déclaré De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

Maupay titulaire face à Nice ?

Bien arrivé à l'OM, où il a pu disputer ses premières minutes, Neal Maupay sera peut-être titulaire pour défier Nice, son club formateur, samedi. En effet, Elye Wahi est incertain pour cette rencontre, prévu samedi après-midi.