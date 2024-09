Le PSG a trouvé son bourreau sur le mercato !

Arnaud De Kanel

Malgré le départ de Leonardo, le PSG continue de garder un œil attentif sur la Serie A. Le club de la capitale a notamment courtisé Victor Osimhen l'été dernier mais le Napoli avait résisté aux offensives parisiennes. Les Napolitains ont encore tenu bon cet été pour un autre membre de leur effectif en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Et le Géorgien devrait même prolonger son contrat.

Avec la perte de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes au poste d'ailier gauche durant le mercato estival. Finalement, le club de la capitale ne s'est pas orienté vers le recrutement d'un ailier pur et dur et a misé sur Désiré Doué, capable tout de même de jouer à gauche. Ce transfert n'aurait sans doute pas vu le jour si le PSG ne s'était pas heurté au refus du Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia, sa cible prioritaire.

Clash avec Mbappé : Un énorme mensonge du PSG ? https://t.co/C32GhQUjZC pic.twitter.com/VbEFJQVETu — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Naples bloque Kvaratskhelia comme Osimhen

Très apprécié de Luis Enrique, qui était plus que séduit par son profil, Khvicha Kvaratskhelia est resté au Napoli. Le club italien a refroidi les ardeurs parisiennes immédiatement en fixant en prix exorbitant pour démotiver le PSG. Une méthode déjà utilisée par les dirigeants napolitains un an plus tôt dans le dossier Victor Osimhen. Et maintenant, Kvaratskhelia s'éloigne encore plus de la capitale française puisque le Napoli s'apprête à la prolonger.

Kvaratskhelia va prolonger

D'après les récentes révélations du quotidien italien Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia serait en passe de prolonger son aventure avec le Napoli. Alors que son contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2027, l'ailier géorgien, pièce maîtresse de l'équipe d'Antonio Conte, pourrait se voir offrir une extension de deux années supplémentaires. Une issue favorable serait même attendue d'ici la fin du mois de septembre. Le Napoli refait donc le coup et apparait donc comme le bourreau du PSG sur le mercato, l'un des rares clubs à empêcher les Parisiens à recruter les stars de leur effectif.