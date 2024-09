Mercato : L'OM annonce du lourd pour l'avenir de Wahi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur de 21 ans, Elye Wahi a fait son arrivée à Marseille cet été. Mais une vidéo de lui affirmant qu'il ne porterait jamais le maillot de l'OM a ressurgi, et évidemment, la nouvelle a eu du mal à passer auprès des supporters. Le premier match au Vélodrome a été difficile pour lui, puisqu'il a été hué. D'après Geoffrey Kondogbia, Elye Wahi peut inverser la tendance.

A la veille du deuxième match de la saison au Vélodrome, l'OM se prépare à accueillir l'OGC Nice. L'occasion peut-être pour Elye Wahi de se faire pardonner, lui qui a vécu un moment très difficile face à Reims il y a quelques semaines.

«C'est un projet à long terme »

Maladroit devant le but lors de ce match face à Reims, Elye Wahi avait raté d'énormes occasions, ce qui lui avait valu les huées des supporters à sa sortie. Mais on croit en lui pour l'avenir. « On connait la qualité d'Elye. Le plus important c'est ce qu'il va vivre, je ne pense pas qu'il soit inquiété par rapport à ça, il a les qualités pour faire des grandes choses au club. Tout joueur a connu les sifflets, il faut vivre avec, ça fait partie de l'expérience. Lui aussi, c'est un projet à long terme », a déclaré Geoffrey Kondogbia en conférence de presse ce vendredi.

Wahi en danger ?

Au-delà de sa cote de popularité pas très élevée à l'OM pour le moment, Elye Wahi devra aussi se méfier de la concurrence de Neal Maupay, dernière recrue du mercato estival. L'ancien joueur du RC Lens sera attendu au tournant, peut-être dès le match face à Nice ce samedi.