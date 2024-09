Mercato : L’OM a signé «un grand talent»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi pourrait compter sur un renfort de taille pour défier l'OGC Nice ce samedi soir. Touché la cheville au début du mois d'août, le milieu de terrain canadien serait apte à jouer. Il pourrait entrer en cours de match comme l'a laissé entendre le coach italien durant la dernière conférence de presse.

Bonne nouvelle pour Roberto de Zerbi. Touché à la cheville en août dernier, Ismaël Koné postule pour une place de titulaire pour le choc face à l’OGC Nice, même s’il devrait démarrer la rencontre sur le banc selon les dernières tendances. Le coach de l’OM est ravi de pouvoir compter sur le milieu de terrain canadien, arrivé cet été sur la Canebière.

De Zerbi s'enflamme pour Koné

« C'est encore un autre joueur de grand talent et qui représente l'avenir de l'Olympique de Marseille pour de nombreuses années j'espère. C'est un joueur très important, on verra s'il sera titulaire ou s'il entrera en deuxième mi-temps » a confié De Zerbi en conférence de presse.

Un diamant encore à polir

De Zerbi considère que Koné a encore une marge de progression importante, malgré son talent. « C'est un joueur très complet, un joueur box to box, comme on en voit beaucoup en France. Il a des qualités à la fois offensives et défensives. Après, il doit comprendre son positionnement, il doit comprendre le jeu, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel » a-t-il déclaré.