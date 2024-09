OM : Ce SMS inattendu après une séparation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a encore connu de nombreux changements durant le mercato estival avec les arrivées de onze nouveaux joueurs et le départ de plusieurs cadres, à l’instar de Jonathan Clauss, dont les derniers mois dans la cité phocéenne ont été compliqués. En froid notamment avec Medhi Benatia, l’international français a tenu à lui envoyer un message après son transfert à Nice.

Un match spécial attend Jonathan Clauss, qui va déjà faire son retour au Vélodrome ce samedi (17h) avec le maillot de l’OGC Nice sur les épaules. Après deux saisons du côté de l’OM, l’international français a rejoint les Aiglons durant le mercato estival pour 5M€. Un montant bien inférieur aux exigences initiales du club phocéen, qui réclamait plus de 10M€ quelques mois auparavant. Le départ de Jonathan Clauss semblait inéluctable, lui qui fut pointé du doigt par la direction au cours de sa dernière saison pour un supposé manque d’implication.

Jonathan Clauss chahuté par la direction de l’OM

« On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau, avait lâché en février Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu’il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux. On n’a pas décidé un matin de sortir un international français, un des meilleurs joueurs de l’équipe. On attend beaucoup au niveau de la rigueur et de la discipline, surtout pour un joueur de son niveau ». Depuis, la relation entre les deux parties se serait normalisée.

Le message envoyé à Benatia

Alors que l’OM n’a pas mis d’obstacle à son transfert vers un concurrent en Ligue 1, Jonathan Clauss aurait envoyé un message à Medhi Benatia pour « se féliciter que le calme soit revenu », révèle ce vendredi L’Équipe dans ses colonnes. Pas sûr toutefois que cette tranquillité se fasse ressentir au Vélodrome samedi lorsque Jonathan Clauss apparaîtra sur la pelouse…