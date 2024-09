Mbappé «explose en plein vol», la sonnette d’alarme est tirée

Jean de Teyssière

Le début de saison n’est pas vraiment celui qu’attendait Kylian Mbappé. Enfin joueur du Real Madrid, le champion du monde 2018 continue de faire couler beaucoup d’encre en France, notamment concernant sa guerre avec le PSG, qui ne lui a pas versé 55M€. Mais pour Christophe Dugarry, Mbappé s’est totalement perdu.

Depuis qu’il a annoncé qu’il quitterait le PSG, Kylian Mbappé est un autre homme. Méconnaissable sur le terrain, il a traversé l’Euro 2024 comme une ombre, ne parvenant jamais à être décisif. Si avec le Real Madrid, ses statistiques sont bonnes, lui qui a marqué trois buts en cinq matchs, il reste peu influent dans le jeu, comme en témoigne sa dernière sortie avec l’équipe de France…

«Tu es en train d’exploser en plein vol»

Durant l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, une large partie a été consacrée à Kylian Mbappé. Christophe Dugarry, champion du monde en 1998, fustige l’attitude de Kylian Mbappé : « Aujourd’hui, le problème de Kylian Mbappé c’est qu’il s’est tellement perdu avec ce qui est autour du foot… toute la simplicité qui faisait sa force avant, quand il ne pensait qu’au football. Là, il pense à tout sauf au football : son image, son argent, ce qu’il va dire, ce qu’il représente, à l’équipe de France. T’as tout perdu et tu es en train d’exploser en plein vol. »

«Il est perdu !»

« Il ne joue plus au foot, il ne pense plus au foot ! Il ne pense qu’à la politique et donner son avis ! Il est perdu ! Tu peux être le mec le plus mature, le plus brillant et le plus intelligent du monde, quand tu ne te concentres plus sur ton métier, ton sport, tout ce qui se passe autour te perturbe, révèle Dugarry. Il a beau nous dire que non, il a été perturbé et c’est logique. »