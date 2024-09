OM : Il balance tout sur son mercato agité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé partant tout au long de l'été, Geoffrey Kondogbia est finalement resté à l'OM et a même fait partie du dispositif mis en place par Roberto de Zerbi en ce début de saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, au côté de son entraîneur, le milieu de terrain a accepté de revenir sur ses dernières semaines agitées.

Geoffrey Kondogbia est passé par diverses émotions cet été. Annoncé d’abord partant, le milieu de terrain a, finalement, été retenu par son entraîneur Roberto de Zerbi. Et pour cause, le coach de l’OM a décidé de l’associer à Pierre-Emile Höjbjerg au milieu de terrain.

« C'est quelque chose qui arrive presque tous les étés »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kondogbia est revenu sur son mercato. « C'est quelque chose qui arrive presque tous les étés, il y a du bruit, des choses qui se disent. Le plus important, c'est la remise en question. On vit du quotidien. Donc le plus important a été de me remettre en question et de savoir ce que je dois améliorer pour l'avenir. On est dans un club qui a une très grosse histoire » a confié le milieu de terrain.

Un nouveau départ pour Kondogbia ?

Durant ces dernières semaines, Kondogbia s’est remis fortement en question. « C'est un club où il y a des objectifs qu'on se doit d'atteindre. Ca n'a pas été le cas et on se pose des questions. On doit se remettre en question, c'est le plus important dans le football » a-t-il lâché.