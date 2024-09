Mercato - PSG : Une offre arrive

Arnaud De Kanel

Luis Enrique, qui entame sa deuxième année sur le banc du Paris Saint-Germain, se projette déjà au-delà de cette saison. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'entraîneur espagnol pourrait se retrouver libre si aucune prolongation n'est actée d'ici là. Mais selon les dernières rumeurs, le club parisien serait sur le point de lui proposer une nouvelle offre afin de prolonger l'aventure.

Luis Enrique a déjà frappé fort pour sa première saison sur le banc du PSG en ajoutant deux trophées à la vitrine du club : la Ligue 1 et la Coupe de France. Une performance qui laisse entrevoir un avenir radieux, surtout si l'entraîneur espagnol prolonge l'aventure parisienne. Du côté de l'intéressé comme du club, l'idée de continuer ensemble semble bien accueillie, ouvrant la porte à des discussions pour l’avenir. Une nouvelle ère pourrait bien s’installer au Parc des Princes sous la direction de l’ancien sélectionneur espagnol.

L'offre du PSG est prête

D'après les récentes révélations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain semble avoir finalisé son plan pour assurer l'avenir de Luis Enrique. Très apprécié au sein du club parisien, l'entraîneur espagnol bénéficie d'un large soutien aussi bien chez les joueurs que dans les hautes sphères de la direction. Désireux de prolonger cette collaboration fructueuse, les dirigeants s'activent en coulisses pour sceller cet accord. L'offre, soigneusement préparée, n'attendrait plus que le feu vert pour être officiellement présentée. Luis Enrique ne devrait pas la repousser, lui qui a récemment clamé son envie de continuer au PSG.

«Je n’ai aucun doute que je veux continuer»

« Mon futur est comme le votre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », avait déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Il n'y a plus qu'à se serrer la main désormais...