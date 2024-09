L'OM répond cash sur la polémique Greenwood !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée de Mason Greenwood à l'OM ne s'est fait pas faite sans opposition. De nombreux acteurs de la vie marseillaise, dont le maire de la ville Benoît Payan, avaient crié au scandale au moment du mercato. Depuis, l'ailier anglais s'est surtout illustré sur les terrains, inscrivant cinq buts en trois match. Président de l'OM, Pablo Longoria ne regrette aucunement cette opération.

L’affaire Mason Greenwood a divisé Marseille. Quand d’autres pensaient qu’il fallait lui laisser une seconde chance après les accusations de violence envers sa femme, d’autres ont dénoncé cette opération comme Benoît Payan. « L’Olympique de Marseille c’est plus qu’un club. C'est un esprit, et il n'y a pas de place pour celles et ceux qui ont ces comportements-là, pour celles et ceux qui commettent ce genre de crimes et de délits » avait confié le maire de la ville. Mais Pablo Longoria n’avait pas pris en considération l’avis de l’homme politique et avait réussi à boucler le transfert de Greenwood qui le lui rend bien avec cinq buts en trois matches depuis le début de la saison.

Longoria ne regrette rien

De passage à la conférence Thinking Football Summitt, Longoria est revenu sur le transfert de Greenwood. « Les commentaires du Maire ont renforcé ce que nous avons fait, il n’avait pas toutes les informations. Nous avons pris la décision en interne. Il y a eu une certaine forme d'opposition, mais en même temps cela nous a donné le pouvoir d'enquêter ou peut-être de ne pas enquêter car je ne suis pas juge, mais d’utiliser toutes les informations pour prendre la meilleure décision, ce que je pense que nous avons fait » a confié le président de l’OM.

« Je préfère maintenant parler de ce que fait Mason »

Désormais, Longoria souhaite tourner la page et parler football. « Je préfère maintenant parler de ce que fait Mason en France et à Marseille et nous sommes très satisfaits de ses performances. Il se comporte de manière fantastique avec nous et nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe » a-t-il lâché.