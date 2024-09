Mercato - Luis Enrique : Le PSG a d'autres priorités

Axel Cornic

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Luis Enrique semble faire l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club parisien souhaiteraient poursuivre avec lui et une prolongation serait en négociations actuellement, avec le technicien espagnol qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025.

Ce n’est pas simple d’être l’entraineur du PSG. Depuis 2016 et Laurent Blanc, aucun n’a réussi à s’inscrire dans la durée, mais cela pourrait bien changer. Car Luis Enrique semble avoir convaincu tout le monde au sein du club parisien et il pourrait bien se voir offrir un nouveau contrat.

Luis Enrique prêt à s’inscrire sur le long terme

Arrivé en juillet 2023, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a déjà remporté la Ligue 1, la Coupe de France et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, perdant finalement contre le Borussia Dortmund. Un bilan plutôt positif, avec Luis Enrique qui semble désormais être le véritable patron de l’équipe, encore plus avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Le PSG est d’accord, mais...

D’après les informations de Jonathan Johnson, des négociations seraient en cours entre le PSG et Luis Enrique, mais un accord ne devrait vraisemblablement pas être trouvé dans les prochains jours. Le journaliste de CaughtOffside parle plutôt de semaines ou de mois, puisque les dirigeants parisiens souhaiteraient d’abord régler l’avenir de quelques joueurs, avant de se concentrer sur celui de l’entraineur.