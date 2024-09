Mercato - OM : De Zerbi le met au placard, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Un temps adoré par les supporters marseillais, Chancel Mbemba pensait sans doute vivre un véritable conte de fée à l’OM. Mais l’histoire a rapidement tourné au vinaigre. En fin de contrat dans un an, le défenseur central congolais était poussé vers la sortie cet été. Le joueur de 30 ans aurait d’ailleurs été écarté du groupe pour une raison bien précise.

C’était l’un des dossiers sensibles de l’OM cet été sur le mercato. En fin de contrat dans un an, Chancel Mbemba était poussé vers la sortie. Il faut que les relations entre le défenseur central congolais et la direction phocéenne étaient devenues très tendues. Les deux parties n'arrivaient plus à s'entendre. Mais finalement, le joueur de 30 ans n’a pas réussi à se trouver une porte de sortie. Roberto De Zerbi l’a alors mis au placard, et il y aurait une raison bien précise à cela.

«Il y a une stratégie plus globale de s'inscrire sur du long terme»

« Chancel Mbemba c'est un joueur qui, offensivement, peut t'apporter. Il a une certaine expérience et qui, par son niveau de jeu, a prouvé qu’il aurait très bien pu être un joueur intéressant ne serait-ce qu'en complément derrière Balerdi et Brassier. Chancel Mbemba a prouvé qu'il aurait peut-être pu avoir sa place. Il y a une stratégie plus globale de s'inscrire sur du long terme de ne plus vouloir des joueurs qui sont en fin de contrat, ce qui explique que De Zerbi l’écarte » a indiqué le journaliste Nicolas Vilas au micro d’After Marseille, le podcast de RMC.

Mbemba a refusé une grosse offre d'Arabie Saoudite

Pourtant, Chancel Mbemba avait reçu quelques offres cet été. L’international congolais était convoité par Al-Shabab. Le club d’Arabie Saoudite lui aurait même fait une proposition plutôt alléchante comme l’a rapporté L’Equipe. Mais Chancel Mbemba a préféré la repousser après un nouveau désaccord avec l’OM au niveau de la répartition de cette somme.