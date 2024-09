PSG : L'énorme projet de Luis Enrique révélé au grand jour ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique aime le football léché et refuse de se brider quel que soit le contexte dans lequel son PSG se trouve. C’est pourquoi il n’est jamais rassasié et continue de constamment attaquer. C’est la base de son projet sportif mis en place au Paris Saint-Germain avec une volonté de faire progresser son groupe afin d’être capable d’à terme… tout rafler !

Que ce soit ses passages sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017 (dernier entraîneur à avoir raflé la Ligue des champions au Barça) ou bien à la tête de la sélection nationale espagnole, l’idéologie de jeu de Luis Enrique est claire : produire un football attrayant en ne cessant d’attaquer. Pendant sa première saison sur le banc de touche du PSG, les supporters parisiens ont pu clairement déceler le projet sportif mis en place par le technicien espagnol.

«Cette première saison a été très positive pour tout le monde»

Et le principal intéressé s’en félicite d’ailleurs. En interview pour les médias du PSG en août dernier, Luis Enrique a fait un premier bilan. « La première chose que je retiens de la saison dernière, ce sont les trois titres. Mais ce n’est pas que ça : il y a aussi eu beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouveau centre d’entraînement qui est magnifique. Je pense que c'était la première étape d’un nouveau projet pour le club. Cette première saison a été très positive pour tout le monde ».

«La prochaine étape, c'est de continuer sur cette voie en faisant progresser l’effectif»

Certes, Luis Enrique est seulement contractuellement lié au PSG que jusqu’en juin prochain à l’instant T. Néanmoins, tout est clair dans la tête du coach pour le chemin à emprunter pour le Paris Saint-Germain : une progression constante pour être un prétendant à chaque titre. « La prochaine étape, c'est de continuer sur cette voie en faisant progresser l'effectif. (...) Nous voulons être en mesure de nous battre pour tous les titres ».

«Peu importe si nous gagnons, nous continuons à attaquer, nous ne nous arrêtons pas»

Concernant sa vision du football, Luis Enrique a assuré à Ambre Godillon que son objectif était de ne pas uniquement se focaliser sur le résultat qui n’est pas jouissif sans la manière à ses yeux.

« J’essaie de faire les choses différemment, pour montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer une équipe meilleure qui n'arrête pas de jouer du bon football. Il ne faut pas se focaliser que sur le résultat. J'aime beaucoup plus la façon dont nous gagnons. Si vous regardez notre dernier match de la saison dernière avec la victoire en Coupe de France, cela montre un peu notre mentalité : dominer l'adversaire. Peu importe si nous gagnons, nous continuons à attaquer, nous ne nous arrêtons pas. Je pense que nous avons vu cela tout au long de la saison dernière. Quand ça se passe bien, tout le monde est content, et quand ça se passe mal, nous nous relevons et nous essayons à nouveau ».