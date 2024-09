Transferts : L’OM s’attaque à la Premier League, De Zerbi s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement actif en accueillant onze nouveaux joueurs, dont cinq en provenance de l’Angleterre. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi assure que le club n’a pas volontairement axé sa politique de recrutement sur des joueurs de Premier League et Championship.

En plus de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a accueilli plusieurs renforts venus de l’Angleterre. Ismaël Koné (Watford) a ouvert le bal, suivi par Mason Greenwood (Manchester United), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham), Jonathan Rowe (Norwich) et Neal Maupay (Everton). Une stratégie particulière de la part du club phocéen ? Roberto De Zerbi assure que leur championnat d’origine n’est qu’un hasard.

« C'est une coïncidence qu'ils viennent du championnat anglais »

« Nous avons décidé de recruter ces joueurs car ce sont avant tout des joueurs très forts. C'est une coïncidence qu'ils viennent du championnat anglais. Que ce soit la Premier League ou le Championship (la deuxième division), ces championnats ont des caractéristiques très similaires à la Ligue 1 en termes d'exigence physique et de puissance. L'Angleterre et la France sont vraiment les championnats les plus similaires à ce niveau-là, en ce qui concerne l'impact physique. Donc, ce qu'ils nous apportent, c'est leur qualité », a fait savoir en conférence de presse l’entraîneur de l’OM.

« S'ils avaient joué en Norvège, nous les aurions recrutés de la même manière »

Le club ne se serait donc pas focalisé sur leur championnat au moment de construire ce nouvel effectif. « Que ce soit Højbjerg ou Greenwood, s'ils avaient joué en Norvège ou dans n'importe quel autre championnat, nous les aurions recrutés de la même manière », assure De Zerbi.