Cristiano Ronaldo au PSG : La prédiction d’un champion du monde !

A 39 ans, Cristiano Ronaldo évolue aujourd’hui en Arabie saoudite, un championnat qu’il n’hésite pas à mettre en avant. Ainsi, récemment, le Portugais en avait rajouté une couche sur le fait que la Ligue 1 était inférieure au championnat saoudien. La sortie de Cristiano Ronaldo avait alors énormément parler et Adil Rami en a remis une couche, répondant ainsi à CR7 en imaginant notamment ce qu’il aurait pu donner en France et notamment au PSG.

Cristiano Ronaldo n’a jamais joué en Ligue 1 et pourtant, il n’hésite pas à la juger et à la critiquer. Récemment encore, la star d’Al-Nassr avait fait énormément parler de lui en expliquant à propos du championnat de France, qu’il estime inférieur à celui d’Arabie Saoudite : « Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé ».

« Tu le mets au PSG, ça peut passer, mais… »

Pour Liik, Adil Rami a répondu à ce qu’a pu dire Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France s’est alors imaginé le Portugais en France, notamment au PSG, expliquant : « Les gens ne se rendent pas compte de la puissance qu’il y a en Ligue 1. On est l’un des plus gros viviers au monde. Ici en France, le football est issu des quartiers. Une grande majorité. Les mecs viennent de quartiers, ils ont faim, ce sont des machines de guerre. Cristiano Ronaldo, sa carrière est respectable, extraordinaire, mais s’il avait rejoint la Ligue 1 plutôt que l’Arabie Saoudite… Il va avoir à faire avec des animaux. A la limite, tu le mets au PSG, ça peut passer car tu as des mecs autour ça peut passer, les Dembélé, Barcola. Mais, il vient en Ligue 1, je suis sûr et certain qu’il ne met pas 20 buts par saison. Jamais de la vie. C’est un championnat très dur, très athlétique ».

« Cristiano Ronaldo était intéressé » par le PSG !

On ne saura finalement jamais ce que Cristiano Ronaldo aurait donné en Ligue 1. Ça aurait toutefois pu être possible. En effet, à plusieurs reprises, le quintuple Ballon d’Or était annoncé dans le viseur du PSG. Un club que Cristiano Ronaldo aurait bien aimé rejoindre comme avait pu le révéler Patrice Evra : « Est-ce que Cristiano a déjà eu envie de venir au PSG ? Oui. Il y a eu Paris, Arsenal… C’était avant qu’il signe à la Juventus (en 2018). Il avait Chelsea, la Juventus, Paris. Il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Mais Paris, il était intéressé par le projet. On peut critiquer Cristiano, mais lui se serait adapté. Il aurait fait des efforts. Regardez ce qu’il fait en Arabie saoudite. C’est un Saoudien ! ».