Déclaration choc, Zidane va tout plaquer ?

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble dans une impasse. L'ancien numéro 10 des Bleus a refusé plusieurs opportunités dans différents clubs, attendant que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère. Mais il faudra patienter au moins jusqu'en 2026, date à laquelle le contrat de Didier Deschamps prendra fin. De quoi laisser planer le doute sur l'avenir de Zinedine Zidane, surtout après les déclarations de Christophe Dugarry.

Icone du football français, Zinedine Zidane n'a toutefois plus entraîner depuis la fin de sa seconde aventure sur le banc du Real Madrid, c'était en 2021. Cela fait donc trois saisons que l'ancien numéro 10 des Bleus n'est plus assis sur un banc, ce qui interroge sur son avenir, d'autant plus que le poste de sélectionneur ne sera pas disponible avant 2026, date de la fin du contrat de Didier Deschamps. Mais va-t-il pouvoir attendre cinq ans au total ?

Zidane plus très chaud pour l'équipe de France ?

Interrogé à ce sujet, Jean-Michel Larqué a affiché ses doutes concernant la réelle volonté de Zinedine Zidane de prendre le poste de Didier Deschamps. « Zidane a fait une réponse de convenance, assez polie. Mais je suis prêt à prendre les paris : Zinedine Zidane ne prendra jamais l’équipe de France. C’est mon ressenti, parce que je pense que ça ne l’intéresse pas. Il a fait une réponse polie à une question qui lui a été posée, mais il n’en croit pas un mot. On verra bien, moi c’est mon ressenti. Et je ne suis pas sûr que Zidane fera mieux que Deschamps. Je n’en sais rien », confiait-il au micro de RMC.

«Peut-être on ne verra plus jamais Zizou entraîneur»

D'ailleurs, Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane, a même été plus loin, affirmant qu'il pourrait même tout arrêter : « Tout le monde parle à sa place. Le peu de fois où il a parlé, il a dit qu'il était intéressé par l'équipe de France. Il a au moins le mérite d’être constant. On lui a prêté des envies d’aller en Italie, en Angleterre, au Bayern Munich… à chaque fois, il ne répond même pas. Là où je suis d’accord avec Jean-Michel (Larqué), c’est que peut-être on ne verra plus jamais Zizou entraîneur. Oui c’est possible ».

