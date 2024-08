Equipe de France : Déclaration choc sur Zidane, un proche répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Jean-Michel Larqué lâchait une énorme bombe en assurant qu'il pensait que Zinedine Zidane n'était pas vraiment intéressé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France, ouvrant ainsi la possibilité de ne jamais voir Zizou succéder à Didier Deschamps. Mais Christophe Dugarry, proche de l'ancien numéro 10 des Bleus, assure au contraire que l'intérêt de Zidane pour les Bleus est réel.

Mardi soir, Jean-Michel Larqué a lâché une petite bombe sur les ondes de Rothen s'enflamme sur RMC. La légende des Verts a effectivement estimé que Zinedine Zidane n'était pas intéressé par l'équipe de France et qu'il pourrait donc ne jamais prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, ce que tout le monde attend pourtant avec impatience.

Zidane pas intéressé par les Bleus ?

« Zidane a fait une réponse de convenance, assez polie. Mais je suis prêt à prendre les paris : Zinedine Zidane ne prendra jamais l’équipe de France. C’est mon ressenti, parce que je pense que ça ne l’intéresse pas. Il a fait une réponse polie à une question qui lui a été posée, mais il n’en croit pas un mot. On verra bien, moi c’est mon ressenti. Et je ne suis pas sûr que Zidane fera mieux que Deschamps. Je n’en sais rien », confiait ainsi Jean-Michel Larqué.

«Il a tort. Zizou est intéressé par l’équipe de France»

Une annonce qui a évidemment fait l'effet d'une bombe, et ce mercredi, Christophe Dugarry, très proche de Zinedine Zidane, a donc été invité à commenter cette sortie. « Quand Jean-Michel dit que Zizou n’est pas intéressé par l’équipe de France, il a tort. Zizou est intéressé par l’équipe de France. S’il doit à nouveau entraîner, sa plus grande et folle envie, c’est d’être entraîneur de l’équipe de France. (…) Combien de temps est-il prêt à attendre? Je n’en sais rien. C’est un incroyable gâchis. J’ai qu’une envie, c’est de dire: ‘merci Didier (Deschamps) pour ce que tu as fait’ et j’ai envie de voir comment les choses vont se passer avec Zizou », lâche le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme.